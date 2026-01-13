중국 이어 일본 방문하는 이 대통령[청계천 옆 사진관]

이 대통령의 이번 방일은 다카이치 내각 출범 이후 처음 이뤄지는 공식 방문이다. 양 정상의 회동은 APEC 정상회의와 남아프리카공화국 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 세 번째다.
정상회담은 다카이치 총리의 고향인 나라현에서 열린다. 지난해 APEC 정상회의 당시 수도가 아닌 지방에서 정상회담을 갖자는 이 대통령의 제안에 일본 측이 동의하면서 장소가 정해진 것으로 알려졌다. 앞서 이시바 시게루 전 총리가 부산을 방문했고, 다카이치 총리가 경주를 찾았던 점을 고려하면 이 대통령의 나라현 방문은 일정은 한일간 셔틀 외교를 이어가겠다는 의미로 해석된다.
이 대통령은 이날 나라에 도착해 다카이치 총리와 단독 정상회담과 확대 정상회담을 차례로 진행하고 공동 언론발표를 할 예정이다. 이후 1대1 환담과 공식 만찬도 예정돼 있다. 14일 오전에는 양 정상이 나라현의 대표적 문화유적인 호류지를 함께 시찰한다. 이 대통령은 이후 오사카 등 간사이 지역 동포들과 간담회를 가진 뒤 귀국할 예정이다.
