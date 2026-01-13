중국 이어 일본 방문하는 이 대통령[청계천 옆 사진관]

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 13일 09시 51분

이재명 대통령과 김혜경 여사가 1박2일 일정으로 일본으로 향하기 앞서 13일 오전 성남 서울공항에서 공군 1호기에 올라 환송객들에게 인사를 하고 있다. 성남=송은석 기자 silverstone@donga.com
이재명 대통령이 13일 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담을 위해 일본으로 출국했다.

이 대통령의 이번 방일은 다카이치 내각 출범 이후 처음 이뤄지는 공식 방문이다. 양 정상의 회동은 APEC 정상회의와 남아프리카공화국 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 세 번째다.

1박2일 일정으로 일본을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 오전 성남 서울공항에서 환송나온 정청래 더불어민주당 대표 등과 공군 1호기로 향하고 있다. 성남=송은석 기자 silverstone@donga.com
정상회담은 다카이치 총리의 고향인 나라현에서 열린다. 지난해 APEC 정상회의 당시 수도가 아닌 지방에서 정상회담을 갖자는 이 대통령의 제안에 일본 측이 동의하면서 장소가 정해진 것으로 알려졌다. 앞서 이시바 시게루 전 총리가 부산을 방문했고, 다카이치 총리가 경주를 찾았던 점을 고려하면 이 대통령의 나라현 방문은 일정은 한일간 셔틀 외교를 이어가겠다는 의미로 해석된다.
이재명 대통령과 김혜경 여사가 1박2일 일정으로 일본으로 향하기 앞서 13일 오전 성남 서울공항에서 공군 1호기에 올라 환송객들에게 인사를 하고 있다. 성남=송은석 기자 silverstone@donga.com
이 대통령은 이날 나라에 도착해 다카이치 총리와 단독 정상회담과 확대 정상회담을 차례로 진행하고 공동 언론발표를 할 예정이다. 이후 1대1 환담과 공식 만찬도 예정돼 있다. 14일 오전에는 양 정상이 나라현의 대표적 문화유적인 호류지를 함께 시찰한다. 이 대통령은 이후 오사카 등 간사이 지역 동포들과 간담회를 가진 뒤 귀국할 예정이다.

#이재명#다카이치 사나에#일본 총리#APEC 정상회의#방일#정상회담
송은석 기자 silverstone@donga.com
