[속보]LG엔솔 “美 출장 전면 중단… 297명 구금”

LG에너지솔루션은 미국 정부가 조지아주 서배너에 있는 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장을 단속해 한국인 등 근로자 475명을 불법 체류 혐의로 체포한 것과 관련해 “구금자의 빠른 구금 해제를 위해 노력 중”이라며 “임직원들의 미국 출장을 전면 중단한다”고 6일 밝혔다.
LG에너지솔루션은 이날 보도자료를 통해 “김기수 CHO(최고인사책임자)가 조지아주 현장 대응을 위해 7일 오전 출국할 예정”이라고 했다. 임직원들에겐 고객 미팅 등을 제외한 미국 출장을 전면 중단시켰다. 현재 출장자는 업무 현황 등을 고려해 즉시 귀국 또는 숙소에 대기할 것을 지시했다. 이번 사태로 구금된 인원은 LG에너지솔루션 소속 인원 47명과 협력사 소속 인원 250여 명이다. 대부분 한국인으로 파악됐다.
LG에너지솔루션 측은 “당사 및 협력사 구금자의 빠른 구금 해제를 위해 전방위적 노력을 진행 중”이라며 “구금자들의 비상연락망을 통해 가족들에게 정기복용 약품 등을 파악 중이고 필요 의약품이 구금자들에게 전달될 수 있도록 요청할 예정”이라고 했다. 또 우리 정부 및 관련 당국과 긴밀한 협의를 통해 구금자들과의 면회를 추진 중이라고 했다. 그러면서 “통신 및 연락이 가능하도록 요청할 예정”이라고 설명했다.
앞서 4일(현지시간) 미국 이민당국은 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 급습해 475여 명을 체포했다. 이 중 약 300명이 한국인으로 확인됐다. 불법 체류 혐의로 체포된 한국인 근로자들은 비즈니스 회의, 계약 목적으로 받는 ‘B1’ 비자와 단기 체류 목적 무비자인 ‘ESTA’(전자여행허가제)를 통해 미국에 체류하던 것으로 전해졌다. 두 가지 모두 급여를 받는 ‘육체노동’이 엄격히 금지돼 있다.
현대차 미국법인은 이튿날인 5일 성명문을 내고 “현대차는 불법에 대해 무관용 원칙을 적용한다”며 “미국 제조업에 투자하고 수천 개의 일자리를 창출해 나가는 과정에서 미국 법률을 철저히 준수할 것”이라고 밝혔다. 이번 사태로 구금된 인원 중 현대차에 직접 고용된 직원은 없는 것으로 전해졌다.
