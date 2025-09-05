“빈라덴 사살 美특수부대, 6년전 김정은 도청위해 北침투”

‘2019년 초 어느 겨울밤, 네이비실 대원들이 먹물처럼 검은 바다에서 나와 북한의 험준한 해안으로 살금살금 다가갔다.’
도널드 트럼프 미국 대통령 1기 행정부였던 2019년 당시 미국 해군 특수부대가 이른바 ‘김정은 도청 작전’을 위해 북한에 침투했다고 5일(현지 시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다. NYT에 따르면, 당시 특수부대 앞에 북한 민간인을 태운 선박이 나타나 작전은 실패했다. 특수부대는 기밀 유지를 위해 민간인들을 몰살한 뒤 복귀했다고 NYT는 전했다.
해당 보도에 따르면, 당시 특수부대는 김정은 북한 국무위원장의 통신을 가로챌 수 있는 전자 장비를 설치하기 위해 북한에 잠입했다. 이 장비는 ‘김정은 맞춤용’으로 미국이 새로 개발한 장비였다. 이때는 미국과 북한 사이에 고위급 핵 관련 회담이 진행 중이었다. NYT는 수십 명의 전현직 미국 당국자를 인용해 당시 상황을 전했다.
NYT에 따르면 미국은 최대한 많은 정보를 확보하기 위해 작전을 실행했고, 발각 시 북한과의 협상 결렬, 특수부대 생포 등 위험을 안고 있었다. NYT는 “트럼프 대통령의 직접 승인이 필요할 정도로 위험했던 일”이라고 전했다. 이 작전은 2018년에 이미 특수부대에게 하달됐다고 NYT는 전했다.
NYT에 따르면 미국 해군 특수부대 중에서도 최정예인 씰팀6(SEAL Team 6)가 작전에 투입됐다. 이 부대는 바로 과거 알카에다의 수장 오사마 빈 라덴을 사살한 부대다.
씰팀6은 잠수함으로 북한 해안에 침투했으나 어두운 바다 위에서 북한 선박 한 척이 갑자기 나타났다. 선박에 있던 민간인들은 손전등으로 주변을 비추기 시작했고, 씰팀6는 발각될 것을 우려해 사격을 개시했다고 NYT는 전했다. NYT는 “몇 초 만에 북한 선박에 있던 모든 사람이 사망했다”고 전했다. 씰팀6의 목표였던 도청 장비 설치는 실패했다.
NYT는 미국, 북한 모두 이 작전을 공개적으로 인정한 적이 없고 세부 사항이 기밀로 남아있었다고 전했다. 그러면서 트럼프 행정부는 당시 정보작전을 감독하는 의회 관련자에게도 이를 알리지 않았다며 위법 소지가 있다고 전했다.
NYT는 민간 및 정부 관계자, 트럼프 행정부 초기 구성원, 전현직 군인 등 24명과의 인터뷰를 통해 김정은 도청 작전을 취재했다고 전했다. 백악관은 이 사안에 대한 언급을 거부했다.
NYT는 “트럼프와 김정은의 당시 회담은 결국 결렬됐고 북핵 프로그램은 가속화됐다”며 “미국 정부는 현재 북한이 미국 서부 해안까지 도달할 수 있는 핵무기 약 50기를 보유한 것으로 추정하고 있다”고 전했다.
