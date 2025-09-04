“해수부 이전 속도 내자”…부산시 다양한 지원책 마련

부산시가 해양수산부(해수부) 직원들의 조기 정착을 돕기 위해 다양한 지원책을 내놨다.
박형준 부산시장은 4일 오후 브리핑에서 “350억 원을 투입해 아파트 100가구를 4년간 임차해 가족을 동반 이주하는 해수부 직원에게 제공하겠다”고 밝혔다. 또 시 산하기관인 부산도시공사가 시행사로 참여하는 아파트를 조성 원가에 우선 공급하고, 공공·민간 택지 내 분양주택의 일정 비율을 해수부 직원에게 특별 공급하겠다고 덧붙였다. 공급 후보지는 강서구 등 서부산 6곳, 북항이 있는 중부산 2곳, 해운대 등 동부산 9곳으로 제시됐다. 박 시장은 “추후 확정될 신청사 건립 위치를 고려해 해수부와 협의 후 아파트 우선 공급 계획을 마련하겠다”고 설명했다.
정착을 위한 각종 지원금도 제공된다. 시는 해수부 직원과 가족에게 1인당 400만 원의 이주 정착금을 지급하고, 주거 안정을 위해 직원 1명당 매월 40만 원의 정착 지원금도 지원할 예정이다. 초·중·고 자녀에게는 1인당 일시금 150만 원과 매월 50만 원씩 2년간 장학금이 지급된다.
미취학 아동에게는 2년간 매월 50만 원의 양육지원금이 주어진다. 부산으로 이주한 직원이 2년 이내 자녀를 출산하면 첫째 200만 원, 둘째 400만 원이 지급되는 기존 제도에 더해 200만 원이 추가로 지급된다. 집을 구할 때 발생하는 중개·등기 수수료도 각각 100만 원 한도 내에서 지원된다.
박 시장은 “해수부 이전은 단순히 근무지가 바뀌는 것이 아니라 가족의 생활 터전이 함께 옮겨오는 큰 변화”라며 “가족 관사를 제공하는 등 현실적인 어려움을 덜고 실질적 도움이 되는 주거 대책을 마련하겠다”고 말했다.
시는 주거 대책 외에도 교육, 보육, 여가, 청사 조성 등에 대한 종합 지원책을 해수부와 노조 협의를 통해 마련 중이다. 구체적인 지원 기준·기간·금액은 다음 달 최종 확정될 예정이다.
다만 이번 대책이 실행되려면 법적 근거가 필요하다. 현재 국회에 발의된 ‘부산 해양수도 이전기관 지원 특별법’과 ‘해양산업 경쟁력 강화 특별법’이 조속히 제정돼야 한다.
박 시장은 “부산이 대한민국 해양강국 도약의 중심에 서기 위해서는 해수부의 성공적인 안착뿐 아니라 기능 강화, 공공기관 및 HMM 본사 이전, 고급 인재 양성이 뒤따라야 한다”며 “범정부적 지원이 반드시 뒷받침돼야 하며, 해수부가 이 과제에 적극적으로 함께해 달라”고 강조했다.
