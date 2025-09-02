대한적십자사 서울지사 여성봉사특별자문위원회, 70주년 기념식 개최

대한적십자사 서울특별시지사 여성봉사특별자문위원회(위원장 허연호/이하 서울 자문위)는 12일 창립 70주년을 맞아, 지난 10년간의 인도주의 사업 주요 활동을 되돌아 보고, 향후 발전방안은 모색하기 위한 기념식을 서울 마장동 적십자사 서울지사에서 개최한다고 밝혔다.
서울 자문위는 1955년 9월 ‘부녀자문위원회’로 결성 후 70년간 △취약계층 지원 기금모금을 위한 ‘나눔터 바자회’ 개최, △아동·청소년·다문화가정 ‘사랑의 선물’ 전달, △위기가정 청소년 학습비 후원, △적십자봉사회 육성 및 교육 지원 △국내외 재난구호활동 등 다양한 방면에서 적십자 인도주의 활동을 물심양면 지원했다.
이날 서울 자문위는 5개 적십자나눔터의 환경개선을 위해 2억 원의 기부금을 전달해 의미를 더할 예정이다. 적십자나눔터는 연중 취약계층을 위한 밑반찬 제작과 시민들의 제빵 나눔 봉사활동이 이뤄지는 장소다. 서울 자문위의 기부금을 통해 적십자봉사원들이 더욱 쾌적한 환경에서 취약계층을 위한 봉사활동을 즐겁게 진행할 수 있을 것으로 기대된다.
박태근 기자 ptk@donga.com
