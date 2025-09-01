‘나는 절로, 신흥사’ 프로그램 인기 만점

강원관광재단이 대한불교 조계종 사회복지재단과 함께 진행하는 사찰 관광 특화 프로그램 ‘나는 절로, 신흥사 위드(with) 강원관광재단’이 218대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 1일 강원관광재단에 따르면 13, 14일 속초 신흥사에서 진행되는 이 프로그램에 2620명이 지원해 남녀 12쌍이 선발됐다.
이 프로그램은 ‘2025-2026 강원 방문의 해’를 맞아 9월 이달의 추천 여행지로 속초가 선정된 데 따른 연계 행사로 마련됐다. 설악산 국립공원 내 템플스테이 체험을 중심으로 참가자들이 자연스럽게 교감하고 인연을 맺을 수 있도록 구성됐다.
자연 속에서 마음을 나누는 영랑호 산책, 속초 바다를 배경으로 한 대형 카페에서 차 마시며 대화하기, 속초관광수산시장 탐방 등 다양한 순서를 통해 지역과 청년이 만나는 차별화된 사찰 관광콘텐츠를 제공할 예정이다. 특히 수도권과 강원 청년들이 지역을 직접 체험하는 과정에서 자연스럽게 지역에 대한 관심이 높아지고 이를 통해 지역 경제 활성화와 관계 인구 유치, 새로운 인연 창출로 이어질 것으로 기대되고 있다.
최성현 강원관광재단 대표이사는 “강원 방문의 해를 맞아 전국 지방자치단체 관광기관 가운데 최초로 사찰 관광 특화프로그램을 준비했다”며 “이번 공동 주관 행사를 통해 수도권과 강원권 청년들이 강원도의 매력을 발견하는 기회가 될 것”이라고 말했다.
