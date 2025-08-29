故 이왕표 7주기 추모대회 ‘더 레슬러즈 : 1’ 30일 부천서 개최

대한프로레슬링연맹(WWA)은 30일 오후 3시 경기 부천체육관에서 고 이왕표 7주기 추모대회 ‘WWA THE WRESTLERS: 1 (더 레슬러즈: 1)’을 개최한다.
메인 이벤트는 WWA 월드 헤비급 챔피언 홍상진과 그와 23년 지기인 후배 김민호의 대결이다. 두 사람은 고 이왕표의 제자들이다.
이외에도 극동헤비급챔피언 조경호가 일본 유학 시절 동기이자 라이벌인 WWE 크루저웨이트 클래식 출신인 제이슨 리를 상대로 방어전을 치른다. 레전드 격투가 한태윤, 최두억과 WWA에서 성장세를 보이고 있는 피지컬 몬스터 하카(대만), 마이클 수(홍콩)의 태그팀 매치를 벌인다. 이를 포함해 다양한 스토리를 가진 6 시합이 열린다.
시합 당일 현장에는 이번 대회 메인스폰서인 성훈종합건설(주) 권태훈 대표를 비롯하여 고 이왕표와 ‘바늘과 실’ 같은 존재였던 프로레슬러 노지심, 홍보대사 개그맨 박준형, 배우 문주원, 금광산, 개그맨 김시덕 등이 참석한다.
