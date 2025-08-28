아워홈, 신세계푸드 급식사업부문 인수

신세계푸드는 급식사업부를 아워홈의 자회사 고메드갤러리아에 영업 양도하는 계약을 체결했다고 28일 공시했다. 이번 계약으로 아워홈은 신세계푸드의 산업체, 오피스 등 단체급식사업을 100% 인수한다. 인수 금액은 1200억 원이다.
신세계푸드는 국내 단체급식 시장에서 5위 정도 규모의 업체다. 신세계푸드는 10월 15일 임시주주총회를 열어 영업 양도 안건 승인 절차를 진행할 계획이다. 신세계푸드는 양도 목적에 대해 “전략적 사업 재편을 통해 경쟁력 있는 분야에 역량을 집중하여 핵심 경쟁력을 확보하기 위함”이라며 “본 영업 양도를 통해 기존사업의 가치를 증진시키고 재무건정성을 확보하고자 한다”고 밝혔다.
고메드갤러리아 관계자는 “이번 인수 추진은 단순 단체급식의 외형 확장이 아닌 다양한 복합공간, 프리미엄 주거단지 등 라이프스타일 식음 사업으로 사업 포트폴리오를 확장하기 위한 것”이라며 “인수가 성공적으로 마무리되면 새 시장 개척과 함께 종합식품기업으로서의 경쟁력이 한층 더 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.
