태안군가족공감센터, 개관 10개월만 누적 이용자 10만 명 돌파

충남 태안군은 지난해 문을 연 ‘태안가족공감센터’가 개관 10개월 만에 누적 이용자 10만 명을 돌파했다고 27일 밝혔다. 센터는 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 복합문화시설로 태안읍 동문리에 자리 잡고 있다.
부지면적 1만6324㎡, 건축면적 3209㎡, 연면적 6021㎡의 지상 3층 건물로, ‘가족센터동’과 ‘어린이꿈키움터동’으로 나뉜다. 어린이수영장과 놀이터, 과학관, 미디어센터 등 다양한 시설을 갖췄다. 또 2000여 권의 도서를 비치한 ‘작은도서관’을 비롯해 ‘가족놀터’, ‘창작스튜디오’, ‘창작방송실’, ‘꿈자람배움터’, ‘공유주방’ 등 아이들의 성장을 돕는 공간도 마련돼 있다.
하루 평균 이용객은 346명으로, 올해 5월부터 매달 1만1000명 이상이 센터를 찾았다. 7월에는 역대 최다인 1만2727명이 방문하는 등 이용객이 꾸준히 증가하고 있다. 가장 많은 이용객이 찾은 시설은 어린이놀이터로 누적 4만6012명이 방문했다. 과학관(2만6589명), 수영장(9876명), 실내암벽실(9808명), 에어바운싱(2849명), 미디어센터(1332명)도 인기 시설로 자리 잡았다.
군은 이용자 편의를 위해 홈페이지 예약 및 키오스크 현장 발권 시스템을 구축하고, 단체 예약을 위한 전용 온라인(네이버) 창구도 마련했다. 또한 타 유사 시설과 차별화할 수 있는 다양한 콘텐츠를 확보해 태안가족공감센터를 국내 대표 가족 중심 휴게공간으로 키운다는 방침이다.
가세로 태안군수는 “센터가 지역의 랜드마크이자 관광자원으로서 군민에게 사랑받는 시설로 자리매김할 수 있도록 시설 개선과 프로그램 확충 등 다양한 노력을 기울이겠다”고 말했다.
댓글 0