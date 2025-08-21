한정판 르노 ‘세닉’ 파격가… 보조금 받으면 4000만 원대

르노코리아자동차가 ‘세닉 E-테크(이하 세닉)’ 국내 판매 가격을 확정했다. 전기차 구매 보조금을 적용할 경우 지역에 따라 최저 4067만 원, 서울시 기준으로는 4678만 원부터 구매가 가능하다. 유럽 시장에서 7000만 원대 중반부터 판매되는 모델로, 국내 출시 가격은 사실상 ‘파격가’ 수준이다.
세닉은 ‘유럽 올해의 차’에 선정되며 유럽 시장에서 우수한 상품성을 입증받은 모델이다. 국내에는 총 999대 한정 수입된다.
특히 87kWh 용량의 LG에너지솔루션 NCM 배터리를 탑재해 산업부 기준 최대 460km 주행이 가능한 것이 특징이다. 130kW 급속 충전 시 약 34분 만에 20%에서 80%까지 충전된다. 서울에서 부산까지 단 한 번의 충전으로 주행할 수 있는 수준이다.
성능 또한 우수하다. 최고출력 160kW(218마력), 최대토크 300Nm의 전기 모터가 장착됐다. 민첩한 주행을 위한 12:1 조향비와 2.34회전 스티어링 휠 설계를 통해 뛰어난 핸들링을 제공한다.
안전성과 정숙성도 눈에 띈다. 차량 하부에 소음 차단용 스마트 코쿤 기술을 적용해 실내 정숙성을 높였다. 파이어맨 액세스와 파이로 스위치 등 르노만의 첨단 안전 기술을 적용해 화재 대응 능력도 향상시켰다.
실내는 2열 무릎 공간 278mm, 헤드룸 884mm의 여유로운 공간과 최대 1670리터의 확장 가능한 트렁크 용량으로 패밀리카로서의 활용성도 뛰어나다. 여기에 솔라베이 파노라믹 선루프를 적용해 탑승자의 취향에 따라 천장 투명도를 조절할 수 있다.
외관 디자인은 낮은 벨트라인과 공기역학적 디테일을 조화시킨 현대적인 스타일이 특징이다. 20인치 ‘오라클 휠은 효율성과 디자인을 동시에 잡았다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
