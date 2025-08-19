중소기업계, 노란봉투법 우려 “자동차·조선업에 광범위한 피해”

중소기업계는 19일 국회에서 논의 중인 ‘노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)’에 우려를 표했다. 업계는 1년 이상의 시행 유예와 현장 목소리 반영 등을 요구했다.
중소기업중앙회는 이날 서울 영등포구 여의도에서 김영훈 고용노동부 장관과 간담회를 열고 노랑봉투법이 산업 전반에 미칠 파급 효과를 논의했다. 김기문 중기중앙회 회장은 “노조법 개정안은 자동차·조선 등 주력 산업에 광범위한 피해를 줄 것”이라며 “중소 제조기업의 50%가 수급 기업인 상황에서 거래 단절과 이로 인한 피해를 걱정하지 않을 수 없다”고 말했다.
조선 업계에서는 중국과의 경쟁력 저하를 우려했다. 최금식 부산조선해양기자재공업협동조합 이사장은 “고부가가치 선박까지 중국이 풍부한 인력과 근로시간 유연성을 무기로 빠르게 추격하고 있다”며 “노조법이 개정되고 협력사까지 교섭하게 된다면 우리 조선 산업의 글로벌 경쟁력 확보는 사실상 불가능하다”고 주장했다. 최 이사장은 산업현장 혼란 최소화를 위해 1년 이상의 시행 유예기간을 둘 것을 제안했다.
이날 간담회에서는 노조법 개정 과정에서 현장의 목소리가 반영되지 않는다는 지적도 나왔다. 이택성 한국자동차산업협동조합 이사장은 “일부 업체의 문제가 산업 전체에 심각한 영향을 끼칠 수 있다”며 “현장의 현실적인 의견이 충분히 반영된 대안을 마련해야 한다”고 촉구했다. 이재광 한국전기에너지산업협동조합 이사장은 “노조법 개정안에 기업의 우려를 해소할 만큼 명시적인 것들이 없는 것 같다”며 “정부가 적극 대안을 고민하고, 노동계를 설득할 필요가 있다”고 지적했다.
