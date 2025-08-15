게임 이용자를 노려라! 팝업스토어 유치 경쟁 나선 대형 백화점들[게임 인더스트리]

현대백화점 판교점이 난리가 났습니다. 원래부터 사람이 많기로 유명한 곳이었지만, 주차장에 자리를 찾기 힘들 정도로 붐비고 있네요. 특히, 아이들 손을 붙잡고 놀러온 가족 단위 방문객이 상당히 많습니다. 지난 1일부터 열린 로블록스 팝업 스토어 때문입니다.
로블록스는 최근 전세계 일간활성사용자가 1억명을 돌파할 정도로 전 세계 어린아이들에게 많은 인기를 얻고 있는 게임으로, 잼못타(잼민이는 못 깨는 타워) 등 이용자들이 직접 만든 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 것으로 유명합니다. 게다가 이번 팝업 스토어는 한국에서는 처음 열리는 행사이다보니, 아이들이 관심이 집중된 것이죠.
이번 팝업스토어에는 다양한 로블록스 관련 굿즈 상품들뿐만 아니라, 그로우 어 가든, 라이벌, 댄디의 세계, 피쉬, 체인드 등 게임 체험 공간도 마련됐고, 로블록스 유명 인플루언서 팬미팅 행사도 같이 열려 입장 시간부터 마감 시간까지 인산인해를 이뤘다고 합니다.
이렇듯 백화점 등 대형 쇼핑센터에서 게임 이용자들을 대상으로 한 대규모 팝업스토어가 연이어 개최되고 있어 관심을 모으고 있습니다. 로블록스 이전에도 신촌 현대백화점과 용산 아이파크몰에서 쿠로게임즈의 ‘명조 워더링웨이브’ 팝업스토어가 개최돼 많은 관심을 모았고, 일본 유명 게임 회사인 스퀘어에닉스도 최근 용산 아이파크몰에서 공식 팝업스토어를 개최해서 많은 인파가 몰리고 있다고 합니다. 스퀘어에닉스가 한국에서 공식 팝업스토어를 개최한 것은 이번이 처음입니다.
이렇게 백화점 등 대형 쇼핑센터에서 게임 이용자들을 대상으로 한 대규모 팝업스토어를 적극적으로 개최하고 있는 것은, 팬들을 위한 오프라인 행사를 개최할 넓은 공간이 필요한 게임사와 많은 모객이 필요한 대형 쇼핑센터의 이해관계가 맞아떨어졌기 때문입니다.
이전에 게임 관련 팝업스토어들은 카페 등을 빌려서 소규모로 진행되는 경우가 많았으나, 요즘은 서브컬처 문화가 대중화되면서, 팬들이 많아지다보니, 안전을 위해 훨씬 더 넓은 공간이 필요하게 됐습니다.
‘원신’으로 유명한 호요버스처럼 일산 킨텍스를 빌려서 단독 행사를 진행하는 경우도 있지만, 그정도 규모의 행사를 단독으로 진행할 수 있는 게임사는 많지 않으니, 시설이 잘 갖춰져 있고, 공간도 큰 대형 쇼핑센터가 눈에 들어오게 된 것이죠. 대형 쇼핑센터 입장에서도 단기간에 엄청난 인원이 모객되고, 굿즈 상품들 노리고 온 팬들이 많은 지출을 해주기 때문에 최고의 이벤트 행사가 되고 있습니다.
쿠로게임즈의 발표에 따르면 4월 4일부터 6일까지 3일간 진행된 ‘띵조카니발 in 용산’ 행사에 무려 3만명의 인원이 다녀갔다고 하네요. 3만명이나 되는 인원이 와서 굿즈도 사고, 먹고, 마시고 했으니, 행사 기간 동안 매출이 정말 어마어마했을 것 같습니다.
로블록스처럼 아이들 대상으로 한 게임의 팝업스토어는 더 대박입니다. 아이를 혼자 보낼 수는 없으니, 자연스럽게 성인 2명이 같이 오게 되고, 멀리 온 김에 식사뿐만 아니라 아이들을 위한 쇼핑으로도 이어지기 때문이죠.
요즘 게임 팝업스토어로 재미를 많이 본 용산 아이파크몰은 아예 3층을 도파민스테이션이라는 이름으로 리뉴얼하고, 게임, 만화, 취미, 디저트 등을 한번에 즐길 수 있는 공간으로 바꿨다고 합니다. 요즘 경기 불황으로 많이 힘들다고 하지만, 게임 등 특정 분야에 몰입한 이들은 취미 생활에 아낌없이 지갑을 열기 때문인 것 같습니다.
요즘 방학이라 아이들과 함께 놀러갈 곳을 찾는게 고민이실텐데, 덥고, 차도 많이 막혀서 멀리 이동하는 것이 쉽지 않습니다. 밖에서 고생하기 보다는 시원하고, 먹고, 즐길 것도 많은 쇼핑몰에서 몰캉스 어떠신가요? 팝업스토어는 특정 기간에만 열리는 특별한 이벤트이다보니, 아이들에게도 특별한 경험이 될 수 있을 것 같네요.