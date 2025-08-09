‘6·27대책’ 한달, 확 바뀐 경매시장… 3040 몰리고 10억미만 매물 인기[동아리]

‘동아닷컴 리뷰(동아리)’는 직접 체험한 경험을 생생하게 전달합니다. 제품·공간·문화·예술 등 주변 모든 것을 다룹니다.
“지금부터 개찰을 시작하겠습니다”
7일 오전 서울남부지방법원 본관 경매법정. 입찰 마감 후 다소 어수선했던 경매장 내부는 집행관의 짧은 한마디에 일순간 정적에 휩싸였다. 숨소리 하나에도 예민해진 공기가 묘한 긴장감을 불러 일으켰다. 그 정적을 깨고 집행관이 사건번호 순서대로 낭독을 이어갔다.
“2023타경125625. 최고 낙찰가 8억5000만 원.”
이날 가장 치열할 것으로 예상됐던 사건답게 총 11명이 입찰 봉투를 써냈다. 해당 물건(서울 양천구 소재 A아파트 전용면적 84.98㎡ 1층)은 지난해 2차 경매에서 새 주인을 찾았지만 최고가매각불허가결정으로 이번에 다시 나왔다. 권리관계가 단순하고 5년 전 실거래가 수준인 6억5040만 원에 최저매각가가 매겨진 덕분에 높은 관심을 받았다.
결과가 호명되자 여기저기서 작은 탄식이 흘러나왔고, 순간 시선이 한 곳으로 쏠렸다. 낙찰자는 1625만 원 차이로 결정됐다. 차순위는 8억3375만 원, 바로 아래는 8억1000만 원을 써낸 입찰자가 아쉬움 속에 고개를 떨궜다. 낙찰가는 최초 감정가(8억1300만 원) 대비 104.55%로 다소 높았지만, 지난 2021년 4월 동일 층 실거래가인 9억5000만 원과 비교하면 단순 계산상 이득을 본 낙찰로 여겨진다.
근소한 차이에 경매장은 또 한 번 술렁였다. 영등포역 역세권에 위치한 2489세대 대단지 B아파트(전용면적 84.84㎡, 1층)는 유찰 없이 첫 번째 경매에서 낙찰자를 배출했다. 총 3명이 경합한 가운데 최종 낙찰가는 10억343만3000원. 차순위는 불과 약 42만 원 낮은 10억301만8원을 써냈다. 낙찰 금액은 지난해 4월 실거래가(10억2000억 원)를 넘는 같은 아파트 1층 역대 최고가였다.
대출 규제 투자자 직격탄 경매 응찰자 전국 반토막
6·27 정부 부동산 대책 발표 한 달여가 지난 지금, 경매 시장의 분위기는 확연히 달라졌다. 대출 규제가 법원 경매까지 확대되면서 현장에는 한층 신중한 기류가 감지됐다. 다만 서울의 경우 일부 신건이 감정가를 웃도는 가격에 낙찰되면서 집값 상승 불씨가 여전히 살아 있었다.
경매 법정에서 만난 20년 경력의 한 경매업체 직원은 “규제 이전 같았으면, 오늘처럼 권리관계가 단순한 물건에는 수십 명이 몰렸을 것”이라며 “정부 정책 이후 투자자들 발길이 끊기면서 경매장을 찾는 이들이 전국적으로 절반 가까이 줄었다”고 했다.
실수요자 중심 재편 3040대 응찰자 증가
실제 이번에 비교적 안전한 물건으로 분류된 아파트 경매 입찰자는 14명에 그쳤다. 그중에서도 감정가 10억 원 미만 물건에만 11명이 몰렸고, 10억 원 이상 고가 물건에는 단 3명만 응찰했다.
정부가 경락잔금대출 한도를 6억 원으로 제한하고, 대출 이후 6개월 이내 전입을 의무화한 조치가 투자 수요를 사실상 차단하면서 나타난 변화다. 경매 시장이 투자자 중심에서 실수요자 중심으로 재편되고 있는 것이다. 참여자들의 연령대도 눈에 띄게 낮아졌다. 특히 치솟는 서울 아파트 매매 가격 부담을 피해 실거주를 원하는 30~40대가 상대적으로 가격이 낮은 특정 지역의 경매 시장으로 눈을 돌리고 있는 상황이다.
이날 경매에 나선 30대 초반 한 부부는 “서울 아파트 매매 가격은 도저히 엄두가 나지 않아, 한 달 전부터 경매를 알아보기 시작했다”며 “경매를 경험해보니 대출 부담이 적은 8억~10억 원대 아파트 경쟁이 더욱 치열해진 것 같다”고 말했다.
실제로 가격 경쟁력이 낮은 서울 강서구 아파트 경매 시장은 대출 규제에도 불구하고 실수요자 유입으로 낙찰가율이 소폭 상승했다.
취재진이 부동산 경매 플랫폼 옥션원 통계 자료를 분석한 결과 2025년 7월 강서구 아파트의 매각가율은 93.71%로, 5월(90.71%) 대비 올랐다. 평균 감정가는 약 8억5800만 원 수준으로, 10억 원 이하 매물에 응찰자가 집중되고 있는 양상이다. 매각건율(낙찰된 물건의 비율)은 7월 30.56%로 급등했다. 경쟁률은 7.82명으로 전월(6.00명) 대비 소폭 늘었다. 대출 규제로 고가 매물 접근은 줄었지만, 중저가 매물 위주로 실수요자 수요가 증가하고 있는 상황이다.
강남 경매도 실수요 경쟁률·낙찰가율 뚝
반면, 최고 인기 지역인 서울 강남 아파트 경매 시장은 하락세가 뚜렷하다. 2025년 3월부터 7월까지 최근 5개월간 강남 아파트 경매 경쟁률은 크게 줄었다. 3월 평균 14.00명이던 경쟁률은 7월 2.33명으로 급감했다. 4월과 5월에는 각각 6.00명, 6.09명으로 다소 완만한 흐름을 보였지만, 6월 일시적 반등(13.71명) 이후 7월에 다시 하락하며 전반적인 감소 추세가 확인됐다.
매각건율은 변동성이 컸다. 3월에는 8.33%로 낮은 수준이었지만, 4월(35.29%), 5월(57.89%)로 급등했다. 이후 6월에는 46.67%로 소폭 하락했고, 7월에는 다시 18.18%로 줄어들며 전체적으로 들쭉날쭉한 흐름을 보였다.
매각가율(감정가 대비 낙찰가 비율)은 전반적으로 높은 수준을 유지해오다 6월 이후 다소 하락세를 보이고 있다. 3월 47.73%였던 매각가율은 4월 96.24%로 급등했고, 5월에는 102.01%를 기록하며 감정가를 초과했다. 그러나 6월 99.69%, 7월에는 94.64%로 매각가가 점차 낮아지고 있는 추세다.
현금 보유자만 접근 10억 원 이하 인기
노민석 옥션원 기획관리 이사는 “강남 3구와 마용성(마포·용산·성동구) 지역은 6월 대출 규제 시행 전까지는 경매 경쟁률이 높았다”며 “규제 이후에는 실수요자들이 선호하는 특정 아파트에 응찰이 집중되는 추세”라고 말했다.
이어 “대출이 어려워지면서 현금성 자산을 보유한 수요자들만 경매에 접근하다 보니 전체 경쟁률은 낮아졌다”며 “실수요자들이 비교적 접근이 수월한 중저가 매물로 몰리고 있다”고 덧붙였다.
권리관계 파악 필요 명도까지 고려해 매수
최근 집값 상승으로 인해 부동산 경매도 관심을 받고 있다. 하지만 경매는 절차가 까다롭고, 권리관계가 복잡해 주의가 필요하다. 자칫 잘못된 판단 하나로 ‘시세보다 비싼 집’을 살 수도 있다. 선순위 임차인이나 최우선변제 대상 세입자가 있을 경우 낙찰자가 보증금을 떠안게 되는 ‘숨겨진 부채’도 위험하다.
또한 낙찰 후 점유자를 내보내려면 명도도 진행해야 한다. 법원의 인도명령 절차가 있지만 충분한 합의가 필요하다.
간혹 허위 채권이나 유치권을 신고해 낙찰을 방해하거나 대금을 편취하려는 시도도 있어, 주의 깊은 권리분석이 필수다.
댓글 0