韓패럴림픽 역사 쓴 김윤지, 푸르메재단에 1000만원 기부…“장애 있어도 꿈 향해 나가길”

“장애가 있어도 누구나 꿈을 향해 나아갈 수 있는 사회를 만드는 데 보탬이 되고 싶다.”
2026 밀라노-코르티나담페초 겨울 패럴림픽에서 메달 5개(금 2, 은메달 3개)를 휩쓴 ‘스마일리’ 김윤지(20)는 28일 푸르메재단에 1000만 원을 기부하며 이렇게 말했다.
푸르메재단은 김윤지가 처음 운동선수 꿈을 키운 곳이다. 김윤지는 10살 무렵 집 근처에 있는 서울 마포푸르메스포츠센터에서 재활 수영을 배우며 선수로 성장했다. 김윤지는 “내가 그랬던 것처럼 많은 어린이가 재활과 스포츠를 통해 더 건강해지기를 바란다”고 했다.
패럴림픽과 올림픽을 통틀어 한국 선수 한 대회 역대 최다 메달 획득 새 역사를 쓴 김윤지는 한국 선수단 최우수선수(MVP)로 꼽히며 포상금 5억 원을 받았다. 당시 김윤지는 “(포상금을) 의미 있는 곳에 쓰고 싶다”고 했고 이번 기부로 약속을 지켰다.
여름엔 수영 선수, 겨울엔 스키 선수 생활을 하는 ‘이도류’ 김윤지는 2024년 전국장애인체전 수영에서 5관왕을 차지한 뒤 MVP 상금 300만 원을 푸르메재단에 전액 기부했었다. 김윤지는 지난달 16일 장애인 스포츠 발전에 기여한 공로로 푸르메재단에서 공로패를 받기도 했다.
김윤지는 다음 달 평창 전지훈련을 앞두고 마포푸르메스포츠센터에서 담금질하고 있다.
백경학 푸르메재단 상임대표는 “김윤지의 도전 정신과 이번 나눔을 통해 보여준 따뜻한 마음이 재활 치료를 받는 장애 어린이들에게 큰 용기와 희망을 줬다. 어린이들이 꿈을 향해 달려갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
이소연 기자 always99@donga.com
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