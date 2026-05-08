“아내 갈비찜으로 힘낸다”…시속 34.8km로 달리는 김문환의 두 번째 월드컵 도전 [인터뷰]

2006 독일 국제축구연맹(FIFA) 월드컵을 TV로 지켜보던 11살의 축구 소년 김문환(31·대전)의 꿈은 16년 뒤 현실이 됐다.
“부담은 잠시 미뤄두고, 그냥 즐기자.”
우루과이와의 2022 카타르 월드컵 조별리그 1차전을 앞두고 선수 입장 터널에 선 그는 스스로에게 이렇게 말했다. 김문환은 그렇게 카타르 월드컵 전 경기를 풀타임으로 소화하며 한국의 16강 진출에 힘을 보탰다.
‘아직 보여준 것보다 보여줄 것이 더 많다.’
하지만 개인 첫 월드컵을 마친 뒤에도 그의 마음속엔 한 가지 생각이 남아 있었다.
그리고 다시 4년. 어느덧 30대에 접어든 김문환은 자신의 마지막 월드컵이 될지도 모를 2026 북중미(미국, 멕시코, 캐나다) 대회를 바라보고 있다.
김문환은 “월드컵은 평생 한 번 출전하기도 어려울 정도로 축구 선수들에겐 꿈의 무대다. 준비하는 마음가짐은 4년 전과 크게 다르지 않다. 다시 한번 기회가 주어진다면 지난 대회보다 더 높은 곳까지 가보고 싶다”고 말했다.
김문환은 카타르 월드컵이 끝나고 한동안 태극마크와 거리가 멀어졌다. 하지만 지난해 7월 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵)에서 최우수 수비수상을 받으며 홍명보 축구 대표팀 감독(57)에게 눈도장을 받았다. 이후 꾸준히 대표팀 소집 명단에 이름을 올렸고 3월 코트디부아르와의 유럽 평가전에서도 그라운드를 밟았다.
측면 수비수 김문환이 홍명보호에서 맡고 있는 윙백은 대표팀이 플랜 A로 준비 중인 ‘스리백’ 전술의 핵심 포지션이다. 윙백은 기본적으로 수비수지만 역습 상황에서는 날개 공격수처럼 적극적으로 공격에 가담한다.
이는 김문환이 가장 자신 있는 영역이기도 하다. 김문환은 자신의 가장 큰 무기로 공이 없는 ‘오프 더 볼(off the ball)’ 상황에서 상대에게 부담을 줄 수 있는 침투 움직임을 꼽았다. 중앙대 재학 시절 날개 공격수로 뛰었던 경험 역시 이 같은 움직임을 장착하는 밑거름이 됐다.
홍 감독 역시 김문환의 이런 장점을 적극 활용하고 있다. 김문환은 “감독님께서는 우리 공격진이 전방 압박을 시도할 때 수비수들이 (압박에) 가담해야 하는 타이밍을 세세하게 말씀해 주신다”며 “내게는 스피드를 활용한 뒷공간 침투 움직임을 많이 주문하신다”고 했다. 김문환은 계속해 “상대 진영 깊숙이 올라갔을 때 후방으로 전환해 돌아 나오는 대신 최대한 과감하게 크로스라든지 마무리 패스를 시도해 보고 싶다”고 말했다.
공수 양면에서 활약해야 하는 측면 자원에게 가장 중요한 자질은 결국 스피드와 활동량이다. 김문환은 2022 카타르 월드컵 때 한국 선수 중 가장 빠른 스피드를 기록하며 이를 몸소 증명했다. 김문환이 브라질과의 16강전에서 기록한 최고 시속은 34.8km에 달했다. 김문환은 이 대회 4경기에서 총 42.824km를 뛰었는데 황인범(45.037km)에 이은 한국 2위 기록이었다. 수원 세류초 선배 ‘산소 탱크’ 박지성(45·은퇴)을 닮았다는 말이 괜히 나오는 게 아니다.
김문환은 체력 유지 비결로 아내 이주리 씨(30)의 ‘집밥’을 꼽았다. 그는 “제가 입이 짧은 편인데도 아내 음식은 정말 맛있게 먹는다”며 “특히 아내표 갈비찜이나 된장찌개를 먹고 나면 힘이 솟는다”며 웃었다. 이 씨는 김문환이 2021~2022시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC에서 뛰던 시절에도 현지 생활을 함께하며 묵묵히 곁을 지켰다. 김문환은 “벌써 결혼 5년 차에 접어들었는데 (아내가) 정말 많이 희생했다. 지금은 임신 중이라 몸도 힘들 텐데 늘 나부터 챙겨주려고 한다”며 고마움을 전했다. 김문환은 TV 앞에서 응원할 아내와 배 속의 아이 앞에서 자신의 가장 빛나는 순간을 보여주고 싶다는 각오를 밝혔다.
한국이 이번 대회 조별리그를 통과하면 김문환은 익숙한 미국 땅에서 토너먼트를 치르게 될 가능성도 있다. 김문환은 “LA 생활이 너무 좋았고 지금도 많이 그립다. (손)흥민이 형한테 지금도 종종 직원분들 안부를 묻곤 한다”며 “만약 미국에서 월드컵 경기를 치르게 된다면 추억이 떠오르면서 더 힘이 날 것 같다”고 했다. 한국 축구 대표팀 ‘캡틴’ 손흥민(34C)은 현재 LA FC 핵심 공격수로 활약하고 있다.
LA FC를 떠난 뒤 K리그1(1부) 전북과 알 두하일(카타르)을 거친 김문환은 2024년 6월 대전 유니폼을 입고 다시 한국으로 무대를 옮겼다. 황선홍 감독(58)이 대전 사령탑에 부임한 뒤 처음으로 추진한 영입이었다. 김문환은 “팀이 얼마나 적극적으로 선수를 원하는지에 따라 선수의 마음도 정해진다고 생각한다”며 “구단의 진심이 느껴져 결심을 굳히는 데 큰 어려움은 없었다”고 돌아봤다.
김문환이 합류할 당시만 해도 대전은 하위권을 맴돌던 팀이었다. 대전은 2024시즌 K리그1 12개 팀 중 8위에 그쳤다. 하지만 “팀은 힘들지만 같이 한번 잘해보자”는 황 감독의 말처럼 분위기가 달라지기 시작했다. 지난해에는 창단 최고 성적인 2위를 기록했다. 이번 시즌에는 초반 주춤하는 모습을 보이기도 했지만 최근 연패를 끊고 5위(승점 16·4승 4무 4패)까지 순위를 끌어올리며 반등의 발판을 마련했다.
김문환은 “내리막이 있으면 오르막도 있다고 생각한다”며 “대전에서 첫 K리그1 우승컵을 들어 올리고 싶다”고 힘주어 말했다. 대전은 9일 안방 대전월드컵경기장에서 6위 팀 포항(승점 16)과 상위권 도약이 걸려있는 K리그1 13라운드 맞대결을 치른다.
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