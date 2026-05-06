야구장서… 축구장서… “야호! 신난다” 행복한 어린이날

잠실구장 마지막 ‘어린이날 더비’
LG, 두산에 2-1 승… 엘린이 웃어
프로야구 5개 구장 모두 만원 관중
서울 잠실구장에서 열리는 마지막 어린이날 더비에서 ‘엘린이’(LG+어린이)가 웃었다.
프로야구 LG는 올해를 끝으로 철거되는 잠실구장의 안방 주인으로 맞은 마지막 어린이날 대결에서 두산에 2-1로 신승했다.
잠실구장을 공동 안방으로 사용하는 ‘한 지붕 두 가족’ LG와 두산의 어린이날 맞대결은 1996년 처음 열린 후 1998년부터 연례행사로 자리매김했다. 그동안은 ‘두린이’(두산+어린이)들이 더 많이 웃었다. 이날 경기 전까지 두산은 LG와의 어린이날 상대 전적에서 16승 11패로 앞섰다.
LG는 엘린이들에게 승리를 선물하기 위해 칼을 갈았다. 당초 3일 등판 예정이었던 이번 시즌 평균자책점 1위(1.16) 웰스의 등판 차례를 이날로 조정했다.
LG는 이날 웰스가 5이닝 1실점 하고 마운드를 내려간 후 아껴뒀던 ‘필승조’를 모두 꺼내 들었다. 김진성-함덕주-우강훈-장현식으로 이어지는 불펜진은 각각 1이닝씩 4이닝을 무실점으로 틀어막았다.
팽팽하던 승부의 균형을 깬 건 ‘아빠’ 박해민이었다. 박해민은 1-1로 맞서던 7회말 1사 1, 2루에서 깨끗한 우전 적시타를 쳐내며 결승타의 주인공이 됐다. 박해민은 경기 후 아들 박이든 군을 무릎에 앉힌 채 “LG로 이적한 뒤 어린이날 처음 이겨 본다. 아들이 지켜보는 앞에서 승리를 선물할 수 있어 기쁘다”며 웃었다. 아들 박 군도 “아빠가 안타 쳐서 좋다”며 활짝 웃었다. LG의 어린이날 승리는 2021년 이후 5년 만이다. 2022년과 2025년에는 졌고, 2023년과 2024년에는 우천으로 경기를 치르지 못했다.
안방 팀이었던 삼성, KT, KIA도 모두 승리했다. 이번 시즌 홈런 1위를 달리고 있는 KIA 김도영은 5회 시즌 12번째 홈런포를 쏘아 올렸다. SSG만 문학 안방경기에서 NC와 7-7로 비겼다. 이날 경기가 열린 5개 구장은 모두 만원 관중을 기록했고, 총 10만9950명이 어린이날 야구를 만끽했다.
K리그 전북, 안방서 화끈한 골잔치 돌아온 ‘닥공’ 축구 4-0 승… 2위 지켜 어린이팬 위한 포토존-팝업 등 성황
프로축구 K리그1(1부 리그) 전북이 안방에서 어린이 팬들을 위한 화끈한 골 잔치를 펼쳤다.
전북은 5일 전주월드컵경기장에서 열린 광주와의 K리그1 안방경기에서 4-0 완승을 거뒀다. 이날 경기장을 찾은 안방 팬 2만364명의 응원에 화답하듯 전북은 돌아온 ‘닥공’(닥치고 공격) 축구로 화끈한 경기를 선사했다.
지난 시즌까지 포항에서 뛰다 이번 시즌 전북 유니폼으로 갈아입은 오베르단(브라질)은 전반 43분 선제골을 넣었다. 강상윤의 크로스를 골 지역 왼쪽 사각에서 김진규가 헤더로 떨어뜨렸고, 광주 골키퍼가 이를 쳐내자 오베르단이 페널티 지역 정면에서 머리로 밀어 넣었다. 오베르단의 ‘전북 데뷔골’이자 이날의 결승골이었다.
후반 4분에는 제주에서 전북으로 이적한 김승섭이 추가골을 넣었다. 이 골 역시 김승섭의 ‘전북 데뷔골’이었다. 전북은 후반 42분 티아고의 쐐기골과 후반 추가시간 이승우의 페널티킥 골로 대승을 완성했다. 반면 8연패의 늪에 빠진 광주는 1승 3무 8패(승점 6)로 최하위를 벗어나지 못했다.
리그 3연승을 달린 전북은 승점 21(6승 3무 3패)로 2위 자리를 지켰다. 정정용 전북 감독은 “어린이날이라 아이들이 많이 왔는데, 선수들이 좋은 경기와 많은 골로 즐거운 시간을 선물한 것 같아 기쁘다”고 말했다. 전북은 이날 어린이 팬들을 위해 ‘토이 스토리’ 포토존과 미니 팝업스토어, ‘또봇 컬래버 데이’ 등을 운영했다.
울산은 김천 방문경기에서 말컹과 야고의 골을 앞세워 김천을 2-1로 꺾었다. 4경기 만에 승리한 울산은 6승 2무 4패(승점 20)로 3위를 유지했다.
대전은 인천과의 안방경기에서 0-0으로 비겼다. 대전은 시즌 첫 안방경기였던 안양전에서 1-1로 비긴 뒤 이날까지 6경기에서 승리 없이 3무 3패만 기록 중이다. 제주는 남태희의 결승골을 앞세워 이번 시즌 K리그1 무대로 승격한 부천을 1-0으로 꺾었다.
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