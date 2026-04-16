“이런 경기 처음 봐” 이틀간 사사구 28개…한화 팬들 “장난하냐”

프로야구 한화 이글스가 투수진 제구 난조 속에 5연패에 빠졌다. 연이틀 ‘자멸’에 가까운 경기 내용이 이어지면서 팬들의 불만도 커지고 있다.
한화는 15일 대전 한화생명볼파크에서 벌어진 2026 신한 쏠 KBO리그 삼성 라이온즈와의 경기에서 5-13으로 패배했다.
한화는 이미 경기 시작부터 삼성에 승기를 내줬다. 선발로 나선 외국인 투수 에르난데스가 아웃 카운트 한 개를 잡는 동안 7피안타 2사사구로 7점을 내줬다. 한화는 2회말 이원석과 페라자의 연속 적시타로 3점을 뽑으며 추격을 시작했지만 경기 중반 격차는 더욱 벌어졌고 끝내 패배를 면치 못했다.
문제는 투수진 전반의 제구력이다. 이날 한화는 총 10개의 사사구를 허용했다. 에르난데스, 황준서, 이상규가 각각 2개씩 내줬고, 강건우는 4개를 기록했다. 선발과 불펜을 가리지 않고 제구 불안이 이어진 모습이다.
14일 삼성전(5-6 패배)은 더욱 심각했다. 한화는 6회까지 페라자, 강백호 등의 활약을 앞세워 5-0으로 앞서고 있었지만 경기 후반 밀어내기와 폭투로만 대량 실점을 내줬다. 이날 한화가 내준 6점 중 5점이 밀어내기 볼넷으로 기록됐다.
마무리 김서현의 붕괴가 뼈아팠다. 8회와 9회 연달아 마운드에 올라온 김서현은 1이닝 동안 사사구 7개를 남발했고 여기에 폭투까지 겹치면서 패배의 빌미를 제공했다.
이틀 연속 투수들의 제구 난조로 경기를 내준 한화는 28개(14일 18개·15일 10개)의 사사구를 기록했다. 특히 14일 기록한 사사구 18개는 역대 프로야구 한 경기 최다 기록이다.
한화 팬들의 불만도 눈에 띄게 커졌다. 한화 구단 홈페이지 내 팬들의 소통 공간인 팬 타임즈에는 “어제 같은 경기는 생전 처음 본다”, “영점 조절이 되지 않아 스트라이크존 근처에 공이 가지도 않는다” 등 투수진의 제구력을 비판하는 글이 쏟아졌다. 일부 팬들은 “김서현의 투구는 비판을 넘어 학대에 가까웠다. 밀어내기로 점수를 헌납하는 동안 벤치는 침묵했다”며 김경문 감독의 투수 교체 타이밍에 대해 아쉬움을 드러내기도 했다.
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