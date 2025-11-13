바르셀로나 회장, 메시 복귀설에 “비현설적 이야기” 일축

스페인 프로축구 FC바르셀로나의 주안 라포르타 회장이 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)의 복귀설을 일축했다.
라포르타 회장은 12일(현지 시간) 카탈루냐 라디오와의 인터뷰에서 “(메시의 복귀는) 현실적이지 않은 이야기”라며 “지금은 그럴 때가 아니다”고 말했다.
메시는 지난 10일 자신의 소셜미디어(SNS)에 바르셀로나 홈 구장 캄노우 그라운드에서 찍은 사진을 올렸다.
미국 메이저리그사커(MLS)에서 뛰는 메시는 이달 A매치를 앞둔 아르헨티나 대표팀에 합류하려고 스페인 알리칸테로 이동하던 중 바르셀로나에 들러 캄노우를 방문한 것이다.
캄노우는 10만5000명의 관중을 수용하려고 2027년 완공을 목표로 리모델링 공사가 한창이다.
메시는 구단과 사전 조율 없이 캄노우를 깜짝 방문한 것으로 알려졌다.
메시는 SNS에 캄노우에서 찍은 사진을 올리며 “내가 무척 행복했던 곳, 여러분이 나를 세상에서 가장 행복한 사람으로 느끼게 해준 곳에 언젠가 다시 돌아올 수 있길 바란다. 선수로서 작별 인사를 하기 위해서가 아니라 그때 하지 못한 인사를 위해서라도”라고 남겼다.
2021년 바르셀로나를 떠나 파리생제르맹(PSG·프랑스)으로 이적한 메시는 당시 코로나19 여파로 팬들과 공식적으로 작별한 시간을 갖지 못했다.
라포르타 회장은 “메시가 오는 걸 몰랐지만, 캄노우는 그의 집”이라며 “메시는 세상에서 가장 아름다운 헌정을 받을 자격이 있다. 리모델링이 끝나면 헌정 경기를 진행하고 싶다”고 말했다.
메시는 2004년부터 2021년까지 바르셀로나 1군에서 활약하며 ‘GOAT(Greatest Of All Time·역사상 최고의 선수)’의 반열에 올랐다.
축구 통계 사이트 ‘트랜스퍼마르크트’에 따르면 메시는 바르셀로나 소속으로 778경기에 출전해 672골 303도움을 기록했고, ▲리그 우승 10회 ▲코파 델 레이(국왕컵) 우승 7회 ▲수페르코파 데 에스파냐(슈퍼컵) 우승 8회 ▲유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승 4회 ▲UEFA 슈퍼컵 우승 3회 ▲국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 우승 3회 등을 기록했다.
하지만 메시와 바르셀로나의 마지막은 좋지 않았다.
지난 2021년 코로나19로 재정난에 처한 바르셀로나는 프리메라리가의 샐러리캡 제도에 걸려 메시와의 재계약을 체결하지 못했고, 메시는 고별 기자회견에서 눈물을 흘리기도 했다.
