2경기 뛴 이소영, 어깨수술… IBK “선수요청에 계약해지” 치료비 등 구단서 지원예정

IBK기업은행의 아웃사이드 히터 이소영이 어깨 탈구 부상으로 시즌을 조기에 마감한다. 사진은 이소영이 지난달 경기에서 리시브를 하는 모습. KOVO 제공
프로배구 여자부 IBK기업은행의 아웃사이드 히터 이소영(31)이 어깨 부상으로 결국 시즌을 접는다.

IBK기업은행은 “지난해 자유계약선수(FA)로 팀에 합류한 이소영이 부상 여파로 수술을 받게 돼 이번 시즌을 마무리했다”고 7일 밝혔다. 이소영은 지난달 26일 리시브 훈련을 하던 중 오른쪽 어깨가 탈구되는 부상을 입었다. 수술과 재활 두 가지 선택지를 놓고 고민하다 결국 수술대에 오르기로 하면서 이번 시즌에는 코트로 돌아올 수 없게 됐다.

이소영은 IBK기업은행 이적 후 처음 출전한 지난해 통영·도드람컵 프로배구대회 때부터 어깨 통증을 호소했다. V리그 개막 이후에도 어깨 통증에 계속 발목이 잡히면서 34경기에 나와 69득점에 그쳤다. 이번 시즌에도 2경기에서 5점만 올린 뒤 어깨에 칼을 대게 됐다.

이소영은 “팬과 구단 그리고 팀 동료들에게 너무 죄송스러운 마음뿐”이라면서 “현재 상태로는 팀에 더 이상 도움이 될 수 없는 상황이라 판단해 구단에 계약 해지를 요청했다”고 밝혔다. IBK기업은행 관계자는 “선수의 뜻을 수용하기로 결정했다. 치료비 및 일부 재활 비용은 구단이 부담하기로 했다”고 말했다. 이소영은 2023∼2024시즌 종료 후 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 기업은행과 3년간 보수 총액 7억 원(연봉 4억5000만 원, 옵션 2억5000만 원)에 계약했다.

IBK기업은행은 9월 여수·NH농협컵 대회에서 정상에 오르며 팬들의 기대감을 높였다. V리그 개막 미디어데이 때도 여자부 7개 팀 중 5개 팀 사령탑이 IBK기업은행을 유력한 우승 후보로 꼽았다. 하지만 개막 후 5경기에서 승점 4(1승 4패)를 챙기는 데 그치며 최하위로 추락한 상태다. 공수의 핵심으로 기대를 모았던 이소영의 이탈로 IBK기업은행은 험난한 시즌을 보내게 됐다.

한종호 기자 hjh@donga.com
