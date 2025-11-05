김하성, FA 시장 나온다

올해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타에서 뛰었던 내야수 김하성(30)이 내년 1600만 달러(약 229억 원)의 보장 연봉을 포기하고 자유계약선수(FA) 시장에 나온다.
MLB.com은 “김하성이 FA 자격 행사를 결정했다. 원소속팀 애틀랜타의 독점 협상권은 사라졌다”고 4일 전했다. 2021년 샌디에이고에 입단한 김하성은 2024시즌 종료 후 FA 자격을 얻어 탬파베이와 2년 총액 2900만 달러에 계약했다. 어깨 부상으로 인해 기대보다 싼값에 계약하면서 1년 후 옵트 아웃(계약 파기) 조항을 넣었다.
2025시즌 중반 트레이드를 통해 애틀랜타로 이적한 김하성은 9월 24경기에 나와 타율 0.253, OPS(출루율+장타율) 0.684로 반등했다. 김하성은 FA 시장에서 기존 계약보다 더 나은 조건을 제시받을 것으로 기대하고 있다. 올겨울 FA 시장에는 김하성 수준의 수비력과 공격력을 갖춘 유격수 자원이 거의 없다. 현지 언론은 김하성이 3년에 4800만∼6000만 달러(약 690억∼862억 원) 수준의 계약을 따낼 것으로 전망하고 있다.
