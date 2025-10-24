이율린, 하프 스윙의 ‘마법’

엉거주춤 준비동작 1년간 훈련
정확도-안정감 높여 생애 첫 우승
오늘 개막 해피니스오픈서 2승 꿈
한국여자프로골프(KLPGA)투어 3년 차인 이율린(23)은 19일 끝난 상상인·한경 와우넷오픈에서 ‘5차 연장전’까지 가는 접전 끝에 생애 첫 우승을 차지했다. 감격적인 우승 뒤에는 셀 수 없는 눈물과 고민의 시간들이 있었다.
이 대회 전까지만 해도 이율린은 우승을 바라볼 만한 선수가 아니었다. 올 시즌 25개 대회에 출전했지만 컷 통과(12회)보다 컷 탈락(13회)이 더 많았다. 신인이던 2023년엔 29개 대회에서 20번 컷 탈락했고, 지난해에도 26개 대회에서 17번 컷을 통과하지 못했다. 작년 6월 메이저대회인 한국여자오픈 1라운드에선 11번홀까지 주말 골퍼나 칠 법한 16오버파를 친 뒤 기권하기도 했다.
샷도 멘털(정신력)도 무너진 그는 지푸라기라도 잡는 심정으로 김혜동 프로를 찾아갔다. 김 프로의 해법은 간단했다. “하프 스윙만 하라”는 것이었다. 또 엉거주춤 앉는 듯한 준비 동작도 시켰다. 갤러리들이 수군거릴 정도로 우스꽝스러운 자세였지만 이율린은 묵묵히 김 코치의 주문을 따랐다. 그렇게 1년여가 흐르자 이율린의 스윙이 안정되기 시작했다. 김 코치는 “율린이가 처음 왔을 때 공 2박스를 가지고 나가도 18홀 동안 다 잃어버릴 정도로 ‘아웃 오브 바운즈(OB)’가 많이 났다”며 “말 그대로 ‘똑딱이’부터 시키기 위해 스윙 크기를 반으로 줄이게 했다”고 말했다. 어설퍼 보이는 준비 동작도 이율린에게는 안정감을 줬다. 이율린은 “주변에선 이상하게 볼지 몰라도 이 덕분에 스윙 리듬이 돌아오고, ‘스위트스폿’에 공을 맞힐 수 있게 됐다”고 말했다. 감정 기복도 심한 이율린이었지만 김 코치의 처방 후에는 멘털도 좋아졌다.
상상인·한경 와우넷오픈 전까지 이율린은 상금 랭킹 74위로 또다시 시드를 잃을 위기에 처했었다. 하지만 올 시즌 대회를 단 4개 남겨둔 상황에서 우승하며 데뷔 후 처음으로 시드 걱정을 덜었다.
이율린은 내친김에 2주 연속 우승에 도전한다. 이율린은 24일부터 열리는 KLPGA투어 광남일보·해피니스 오픈 1, 2라운드에서 올 시즌 상금 랭킹 1위 홍정민(23), 2위 노승희(24)와 같은 조에서 대결한다. 이율린은 “이번 주도 내가 마음먹은 스윙을 하는 데만 집중할 생각”이라며 “수준 높은 골프를 목표로 삼는다면 좋은 결과도 따라올 것”이라고 말했다.
