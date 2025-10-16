뉴캐슬 U21 팀 박승수, 첫 풀타임 소화…동점골 기점 역할하고 승부차기 성공

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 뉴캐슬 21세 이하 팀(U21)에서 뛰고 있는 박승수(18)가 팀에서 처음으로 풀타임을 소화했다.
뉴캐슬 U21 팀은 16일 영국 맨즈필드 맨즈힐에서 열린 맨즈필드타운과의 2025~2026시즌 ‘잉글랜드 풋볼리그(EFL) 트로피’ 조별리그 2차전에서 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 5-3으로 이겼다. EFL 트로피는 잉글랜드 리그원(3부)과 리그투(4부), EPL(1부) 구단의 U21팀 등이 출전해 우승을 다투는 대회다. 1차전에서 허더즈필드타운에 2-6으로 패했던 뉴캐슬 U21 팀은 이번 대회 첫 승을 신고했다.
박승수는 이날 공격포인트를 올리지는 못했다. 하지만 뉴캐슬 U21 팀이 1-2로 지고 있던 후반 추가시간 박승수가 측면에서 시도한 아웃프런트 패스가 기점이 돼 상대 자책골이 나오면서 양 팀은 2-2로 정규시간을 마쳤다. EFL 트로피는 조별리그에서 전후반 90분 동안 승부가 나지 않으면 연장전을 치르지 않고 승부차기에 돌입한다.
박승수는 이날 승부차기에서 네 번째 키커로 나서 골망을 흔들었다. 축구 통계 전문 매체 ‘풋몹’은 박승수에게 팀에서 세 번째 높은 7.4점의 평점을 줬다.
