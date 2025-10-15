A매치 최다골 호날두, 월드컵 예선 최다골 기록도 경신…헝가리전서 40·41호 골 작성

포르투갈의 간판 공격수 크리스티아누 호날두(알나스르)가 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 예선 최다 득점 기록을 새로 작성했다.
호날두는 15일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 유럽 예선 F조 4차전 헝가리와의 안방 경기에서 2골을 터뜨렸다. 호날두의 월드컵 예선 통산 40, 41호 골이다. 이로써 호날두는 공동 1위(39골)였던 카를로스 루이스(과테말라)를 제치고 이 부문 단독 1위에 올랐다. 3위는 36골의 리오넬 메시(아르헨티나)다.
호날두는 포르투갈이 0-1로 뒤진 전반 22분 동점을 만들었고, 전반 추가시간 다시 한번 헝가리 골문을 흔들었다. 하지만 포르투갈은 후반 추가시간 한 골을 다시 내주며 2-2 무승부로 경기를 마쳤다. 포르투갈이 이날 경기를 이겼었다면 두 경기를 남기고 승점 차를 8 차로 벌려 일찌감치 월드컵 본선 진출을 확정지을 수 있었다.
포르투갈은 현재 3승 1무(승점 10)로 F조 선두에 자리해 있다. 2위 헝가리(1승 2무 1패·승점 5)와 격차는 5점. 포르투갈은 다음 달 아일랜드와의 경기에서 조 1위 굳히기에 나선다.
한종호 기자 hjh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0