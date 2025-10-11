“시민 눈높이 맞춰 행사 불편 없도록 지원”

“시민과 함께하는 ‘공감 치안’이 서울경찰의 목표인 만큼 ‘2025 서울달리기’ 역시 서울시민들의 눈높이에서 불편함이 없도록 지원하겠습니다.”
박정보 서울경찰청장(사진)은 10일 동아일보와의 서면 인터뷰에서 12일 열리는 ‘2025 서울달리기’와 관련해 이같이 밝혔다.
서울경찰청은 올해 대회가 열리는 종로, 청계천 일대 등 도심 주요 구간에 경찰 관리 인력 400여 명을 배치하고, 순찰차 13대, 오토바이 2대, 견인차 5대를 투입할 계획이다. 또한 주최 측과 긴밀히 협조해 코스 내 안전요원 배치와 응급상황 대응 체계도 점검하고 있다.
박 청장은 “참가 시민의 안전을 굳건히 확보하고, 교통 혼잡으로 인한 시민들의 불편 역시 최소화해 ‘시민에게 사랑받는 당당한 서울경찰’이 될 수 있도록 하겠다”고 강조했다.
경찰은 행사 당일 출발지인 청계광장 앞 세종대로를 시작으로 종로, 숭례문, 을지로3가, 청계천 일대, 반환 지점(하프코스·21.0975km 기준)인 고산자교 등에서 레이스 진행에 따라 순차적으로 교통을 통제한 뒤 해제할 예정이다. 당일 교통 상황은 서울경찰청 교통정보 안내전화(02-700-5000), 교통정보센터 홈페이지(www.spatic.go.kr) 또는 카카오톡 채널(서울경찰교통정보)을 통해 확인할 수 있다.
