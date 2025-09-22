트레일러닝 입문 3년만에… 100K 정상 오른 두아이 엄마

두 아이의 엄마인 데라다 미나 씨(39)가 트레일러닝 입문 3년 만에 2025 서울국제울트라트레일러닝대회(서울 100K) 100km 여자부 정상에 올랐다.
올해로 6회째를 맞은 대회 100km 부문은 20일 서울 광화문광장을 출발해 1박 2일 동안 인왕산∼북한산∼도봉산∼불암산∼아차산∼한강공원길∼청계천을 거쳐 다시 광화문광장으로 돌아오는 코스로 열렸다.
14시간23분34초의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과한 데라다 씨는 “출발할 때는 (해가 뜨기 전이라) 어둡고 비도 와서 ‘알바’를 몇 번 했다. 같이 뛰는 분들이 많이 도와주셨다”며 웃었다. 트레일러닝 러너들은 어둑한 산길을 달리다가 정규 코스가 아닌 쪽으로 빠지기 쉽다. 러너들은 이를 ‘알바’라고 표현한다.
데라다 씨는 남편 조성연 씨(42)를 따라 2022년 트레일러닝에 입문했다. 일본 출신으로 2011년 조 씨와 결혼하며 한국 국적을 얻은 데라다 씨는 “출산한 뒤 집에만 있었다. 하지만 트레일러닝을 접한 뒤 열심히 달리다 보니 큰 에너지를 얻었다”고 했다. 20km 대회부터 시작한 데라다 씨는 지난해 50km에 이어 올해 100km까지 거리를 차례로 늘렸다. 이제는 세계 최고 권위의 트레일러닝 대회인 울트라트레일몽블랑(UTMB) 출전을 꿈꾸고 있다.
이번 대회 참가자들은 체크포인트(CP) 중 북한산성 입구(32km 지점)와 중랑캠핑숲(79.5km 지점)에서 물통에 물을 채워주거나 비상 식량·약품 교체를 도와주는 서포터의 도움을 받았다. 남편 조 씨가 데라다 씨의 ‘서포터’로 함께했다. 데라다 씨는 “레이스는 혼자 뛰는 것이지만 대회 전체로 보면 ‘팀플레이’”라면서 “100점짜리 서포트를 해준 남편에게 고맙다”고 말했다. 100km 남자부에선 초청 선수 양룽페이(37·중국)가 12시간41분20초의 기록으로 우승했다.
완주 제한 시간(컷오프)이 28시간 30분인 100km 부문은 21일 오전까지 진행됐다. 100km 완주 후 광화문광장으로 골인한 박찬우 씨(32·26시간29분36초)는 결승선에서 기다리고 있던 여자 친구에게 프러포즈를 해 눈길을 끌었다.
50km 남자부에서는 초청선수 메리디오 미켈레 씨(28·이탈리아)가 5시간22분01초의 기록으로 정상에 올랐다. 50km 여자부에서는 박수지 씨(34)가 6시간39분17초로 우승했다. 10km 남자부와 여자부에선 김병조 씨(37·39분15초)와 정현성 씨(32·52분31초)가 각각 1위로 골인했다.
