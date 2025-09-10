에런 저지, 통산 359호 홈런…양키스 전설 요기 베라 넘어섰다

에런 저지(33·뉴욕 양키스)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 359호 홈런을 쏘아 올려 양키스 ‘전설’ 요기 베라를 넘어섰다.
저지는 10일 열린 디트로이트와의 MLB 안방경기에 2번 타자 우익수로 선발 출장해 첫 타석에서 솔로포를 터뜨렸다. 0-0이던 1회말 1사 주자 없는 상황에서 상대 선발 케이시 마이즈(28)의 7구째 스플리터를 밀어쳐 오른쪽 담장을 넘겼다. 125.6m를 날아간 타구는 시속 178km, 발사각 28도를 기록해 배럴 타구(이상적인 타격 조건으로 친 타구)의 조건을 충족했다.
올 시즌 44번째 홈런을 날린 저지는 양키스 통산 홈런 부문에서 단독 5위에 올라섰다. 1일 시카고 화이트삭스전에서 개인 통산 358번째 홈런으로 “끝날 때까지 끝난 게 아니다”라는 명언을 남긴 양키스의 전설적인 포수 베라와 타이기록을 세운 지 9일 만이다. 양키스 소속으로 저지보다 많은 홈런을 기록한 건 베이브 루스(659개), 미키 맨틀(536개), 루 게릭(493개), 조 디마지오(361개) 4명 뿐이다. 3홈런을 더하면 4위 디마지오도 넘을 수 있다.
이날 저지는 8회초 수비 때 교체되기 전까지 3타수 1안타 1타점 1득점을 기록했다. 양키스는 저지의 홈런으로 선제점을 기록했으나, 2-0으로 앞섰던 7회초 바뀐 투수 페르난도 크루즈(35)와 마크 라이터 주니어(34)가 9점을 내주고 강판되며 역전을 허용해 디트로이트에 2-12로 졌다.