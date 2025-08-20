여자배구 한일전 판정 논란, 스포츠윤리센터 조사 진행

문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터가 ‘편파 판정’ 논란에 휩싸인 여자배구 한일전 경기에 대한 조사에 착수했다. 논란이 발생한 지 나흘 만이다.
한국 여자배구 대표팀은 16일 경남 진주체육관에서 열린 2025 코리아인비테이셔널 진주 국제여자배구대회 4차전에서 국제배구연맹(FIVB) 랭킹 5위 일본을 상대로 3-2 승리를 거뒀다.
2진급 선수들이 나온 일본에 간신히 거둔 승리이자 이번 대회 유일한 1승이었다.
하지만 경기 종료 직후부터 배구 팬 사이에서 ‘편파 판정에 의한 부끄러운 승리’라는 말이 돌았고 일부 팬들은 편파 판정 영상을 언론에 제보하기도 했다.
특히 5세트 11-10 상황에서 라인 바깥으로 떨어진 것처럼 보이는 한국의 서브를 ‘인’으로 선언한 것이 결정적이었다.
이 경기가 비디오판독 없이 진행되면서 한국인 심판은 판단이 애매한 상황이 벌어질 때마다 한국 손을 들어줬다.
결국 18일 대한체육회에 ‘편파적으로 판정한 해당 경기 심판을 징계하고 재발 방지 대책을 마련해달라’는 민원이 접수됐고 문체부를 거쳐 스포츠윤리센터에 사건이 배당됐다.
스포츠윤리센터는 체육 공정성 확보와 체육인 인권 보호를 위해 2020년 설립된 단체다.
특정 경기 심판 판정을 놓고 사건이 접수된 것은 이례적인 일이다.
스포츠윤리센터는 조사를 통해 문제가 발견하면 해당 기관 관련자에 대한 징계를 권고할 수 있다.
김정훈 기자 hun@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0