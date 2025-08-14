‘인간새’ 6m29 넘었다… 듀플랜티스 13번째 세계新

‘인간새’ 아먼드 듀플랜티스(26·스웨덴)가 남자 장대높이뛰기 세계기록을 또 경신했다. 통산 열세 번째, 올해 들어서만 세 번째 세계기록이다.
듀플랜티스는 13일 헝가리 부다페스트에서 열린 세계육상연맹(WA) 헝가리 그랑프리 남자 장대높이뛰기에서 6m29를 넘었다. 6월 안방인 스웨덴 스톡홀롬에서 열린 WA 다이아몬드리그 대회 때 홈 팬들 앞에서 세웠던 세계기록(6m28)을 두 달 만에 1cm 더 높였다.
이날 듀플랜티스는 경쟁자들이 모두 사라진 뒤에야 ‘본무대’를 시작했다. 6m2를 성공한 엠마누일 카랄리스(26·그리스)가 6m11을 세 차례 실패하자 6m11을 1차 시기에 가뿐히 넘은 듀플랜티스는 곧바로 6m29 세계기록에 도전했다. 1차 시기에선 실패했지만 2차 시기에 아슬아슬하게 바를 넘고 쇼를 마무리했다.
듀플랜티스는 “헝가리 (전통음식) 굴라시가 세계기록을 위한 완벽한 레시피였다. 이틀 전에 정말 맛있는 굴라시를 먹었는데 오늘 여기(부다페스트)에서 이렇게 잘 뛴 걸 보니 우연이 아니었던 것 같다. 오늘 기록은 굴라시와 헝가리 맥주로 축하하겠다”고 소감을 전했다.
지난해 파리 올림픽에서 세계기록(6m25)과 함께 올림픽 2연패를 달성한 듀플랜티스는 곧바로 ‘다음 기록 경신’에 대한 질문을 받았다. 당시 “(세계기록을) 또 깨긴 하겠지만 일단은 좀 쉬겠다”고 답했던 듀플랜티스는 그 후로 벌써 세계기록을 네 번이나 더 새롭게 썼다.
남자 장대높이뛰기에서는 원조 ‘인간새’ 세르게이 붑카(62·우크라이나)가 1985년 처음 6m의 벽을 넘은 뒤 이제껏 세계기록이 총 26차례 경신됐다. 그중 붑카가 경신한 건 1994년 6m14까지 총 12번이다. 이후 나머지 13번은 듀플랜티스가 새로 썼다.
2020년 6m17을 넘으며 르노 라빌레니(39·프랑스)가 2014년 세운 6m16의 기록을 6년 만에 깬 듀플랜티스는 이후 세계기록을 매번 1cm씩 늘렸다. 듀플랜티스는 세계기록을 경신할 때마다 WA로부터 포상금 10만 달러(약 1억3800만 원)를 받고 레드불, 푸마 등 개인 후원사에서도 별도의 보너스를 받는다. 9월 도쿄 세계육상선수권에서도 듀플랜티스의 3연패는 사실상 확정적이다. 관건은 세계기록 경신 여부다.
