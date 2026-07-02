전기차 충전요금, 급속 13%↑ 완속 9%↓

다음 달부터 충전 속도가 빠른 전기차 공공 충전기의 요금은 오르고, 저속 충전기의 요금은 내린다. 이용률이 높은 완속 충전기 사용자의 부담을 낮추고 급속 충전기에 필요한 기술 개발비 등을 반영한 조치다.
1일 기후에너지환경부는 현행 2단계에서 5단계로 세분화한 전기차 공공 충전요금 체계를 8월부터 시행한다고 밝혔다. 기존에는 충전기 출력이 100kW(킬로와트) 미만이면 1kWh(킬로와트시)에 324.4원, 100kW 이상이면 347.2원을 적용해 왔다.
8월부터는 전체 충전기의 90%를 차지하는 30kW 미만의 완속 충전기 요금이 kWh당 295원으로 떨어진다. 기존보다 29.4원(9.1%) 인하된 가격이다. 반면 200kW 이상 초급속 충전기의 요금은 45.9원(13.2%) 오른 393.1원이 적용된다. 30kW 이상∼50kW 미만은 307.2원, 50kW 이상∼100kW 미만은 325.6원, 100kW 이상∼200kW 미만은 348.4원으로 확정됐다.
새로운 요금 체계는 기후부가 운영하는 공공 충전기를 이용하거나, 정부와 로밍 서비스 협약을 맺은 민간 충전기에서 기후부 ‘이음카드’로 결제할 때 적용된다. 기후부는 계절과 시간대에 따라 달라지는 전기요금과 전기차 충전요금을 연동해 재생에너지 출력이 많은 시간대에 저렴하게 충전할 수 있도록 제도를 개편할 방침이다.
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