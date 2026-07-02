부산도시철도 새 공식 캐릭터에 ‘부레이-타비오’

부산교통공사는 부산도시철도를 친근하게 알리고 시민과 소통을 확대하기 위해 새로운 공식 캐릭터 ‘부레이(BOORAY)’와 ‘타비오(TAVIO)’를 출시했다고 1일 밝혔다.
2009년 선보인 ‘패밀리휴’에 이어 15년 만에 교체된 새 캐릭터는 3월 진행한 시민 투표와 직원 투표를 통해 선정됐다. 부레이는 부산을 상징하는 갈매기와 전동차를 모티브로 한 캐릭터다. 팬터그래프 안테나, 헤드라이트, 롤러 신발 등이 표현됐다. 타비오는 오랫동안 시민과 함께한 종이 승차권을 캐릭터로 형상화했다.
두 캐릭터는 여행객의 들뜬 발걸음과 교통카드 태그 소리 등 도시철도에서 만들어지는 다양한 비트를 도시의 활력으로 삼는 ‘휴메트로 크루’라는 설정을 담고 있다.
부산교통공사는 부레이와 타비오를 부산도시철도 역사 안내문과 안전 캠페인 홍보 등에 활용한다. 미디어아트와 공식 굿즈 출시 등으로 캐릭터 활용 범위를 넓혀갈 계획이다. 17일부터 다음 달 9일까지 롯데백화점 부산본점 지하 1층에 팝업스토어가 운영된다. 이곳에는 부레이와 타비오를 만날 수 있는 공간이 조성되고, 캐릭터 봉제 인형과 문구류 등이 판매된다. 이병진 부산교통공사 사장은 “부레이와 타비오가 시민에게 오래 사랑받는 캐릭터가 되길 바란다”고 말했다.
댓글 0