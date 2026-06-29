의대 수시 합격선 따져보니… “5등급제선 1등급도 불안”

2026학년도 최소 6곳 전과목 1등급
2026학년도 의대 수시모집 학생부교과전형에서 최소 6개 의대의 내신 합격선이 전 과목 1등급으로 분석됐다. 전국 의대 합격선도 내신 1등급 초반에 몰려 있었다. 현행 내신 9등급제가 5등급제로 전환되는 2028학년도부터는 내신 1등급을 받고도 탈락하는 학생이 나올 것으로 전망된다.
2028학년도엔 1등급 4%→10% 돼
“서류-면접 등 정성평가도 준비해야”
28일 종로학원이 전국 의대의 2026학년도 학생부교과전형을 분석한 결과, 합격 점수를 공개한 32곳 가운데 31곳의 내신 합격선은 1.45등급 이내였다. 현행 내신 9등급 체제의 1.45등급은 5등급 체제에서 사실상 1등급 수준이다.
이 중 연세대 가톨릭대 울산대 경희대 인하대 아주대 등 6곳은 내신 합격선이 1등급이었다. 합격선이 1.5등급 이상인 곳은 대구가톨릭대(1.53등급) 한 곳뿐이었다.
현재는 상위 4%까지 내신 1등급을 받지만 5등급제에서는 상위 10%까지로 확대된다. 바뀐 5등급 내신 체제가 적용되는 2028학년도 대입부터는 대부분 의대의 합격선이 1등급에 해당할 것으로 보인다. 전 과목 내신 1등급을 받아도 내신 성적이 중요한 학생부교과전형에서 떨어질 수 있다는 뜻이다.
내신 변별력이 떨어지면서 일부 의대는 내년도 수시 전형에서 내신과 대학수학능력시험 성적 외에도 서류 심사나 면접 등 평가 요소를 추가하고 있다. 건국대(글로컬캠퍼스)와 순천향대는 2028학년도부터 교과전형에 면접을 실시할 예정이다.
이에 따라 의대 진학을 노리는 최상위권 학생들은 서류 심사나 면접 등 정성평가까지 준비해야 한다는 분석이 나온다. 임성호 종로학원 대표는 “내신 최고 등급 학생들도 입시 불확실성이 커졌다”며 “서류 심사, 면접 등 복잡한 입시 준비가 불가피하다”고 말했다.
김수현 기자 newsoo@donga.com
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