7층 실외기 매달린 여성, 하마터면…에어매트 설치 뒤 떨어져 ‘구사일생’

아파트 7층에서 추락위기에 놓인 여성이 소방구조대의 발빠른 구조 덕에 목숨을 건졌다.
27일 충남 아산소방서에 따르면 23일 오후 9시 15분경 “아파트 베란다에 사람이 매달려 있다”는 신고가 접수됐다. 선발대로 현장에 도착한 신창119안전센터 대원들은 아파트 7층 에어컨 실외기 난간에 매달려 있는 40대 여성을 발견했다.
구조대는 추락 위험에 대비해 지상에 에어매트를 설치하고 구조작업에 들어갔다. 추가로 현장에 도착한 대원들은 여성의 자택이 있는 7층으로 향했다. 여성은 구조대가 집 안으로 들어오기 전 추락했으나 다행히 미리 설치된 에어매트 위로 떨어졌다.
경상을 입은 여성은 병원으로 이송돼 치료를 받고 회복한 것으로 전해졌다.
박종인 아산소방서장은 “대원들의 신속한 에어매트 전개와 일사불란한 대응 덕분에 소중한 생명을 구했다”며 “앞으로도 철저한 출동 태세를 유지해 시민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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