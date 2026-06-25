민선9기 강원도정 경제부지사에 신원철 전 서울시의회 의장

우상호 강원도지사 당선인은 민선 9기 도정을 이끌 비서실과 정무직 핵심 인선을 25일 발표했다.
경제부지사에는 우상호 선거대책위원회에서 총괄본부장을 지낸 신 전 서울시의회 의장이 내정됐다. 신 신임 경제부지사는 친화력과 소통 능력에서 높은 평가를 받는 인물로, 민선 9기의 1호 과제인 첨단기업 유치와 일자리 창출, 대규모 재원 조달을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 맡는다.
도지사를 가장 가까이에서 보좌하며 도청 안팎의 가교 역할을 할 비서실장에는 캠프 공동대변인을 지낸 김현수 전 강릉시의원이 선임됐다. 김 신임 비서실장 내정자는 당선인이 깊이 신뢰하는 영동권의 대표적 인재다. 이번 인선은 영동과 영서의 균형 발전을 도모하고 지역 소외 없는 통합 도정을 이끌겠다는 우 당선인의 의지가 반영됐다고 도는 설명했다.
새로운 강원의 미래 청사진을 그릴 정책특보에는 캠프 정책본부장이자 더불어민주당 민주정책연구원 연구위원을 지낸 김동영 씨가 임명됐다. 정책특보는 민선 9기 도정 구호인 ‘강원을 특별하게, 도민을 행복하게’를 실현하기 위한 67개 핵심 공약을 정책으로 구체화하는 역할을 맡는다.
비서실에서 당선인을 밀착 보좌하며 실무를 담당할 비서관 라인도 꾸려졌다. 국회의원 보좌관 출신으로 선대위 공보단장을 맡았던 황윤정 씨, 청와대 선임행정관을 지낸 김훈겸 씨, 사단법인 ‘함께하는 공동체’ 이사이자 선거 기간 내내 당선인을 밀착 수행했던 최석 씨, 선거운동 기간 우상호 TV 1000만 유튜브 조회 수를 견인한 강원도 정무비서관 출신 김숙영 씨가 각각 선임됐다. 이들 비서관은 각 분야의 전문성을 바탕으로 도정의 실무를 지원할 예정이다. 대변인을 비롯해 정책실장, 전략자문관, 소통협력관 등에 대한 인선은 추후 진행될 예정이다. 우 당선인은 “이번 인선은 강원특별자치도의 실질적인 변화를 이끌어낼 ‘일 잘하는 실사구시형’ 진용”이라며 “검증된 능력과 전문성을 바탕으로 강원도민 한 분 한 분의 삶이 나아지는 행복한 강원을 만드는 데 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 말했다.
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