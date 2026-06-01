해경 자체평가위원장에 배근호 동의대 교수 위촉

공공기관 경영평가 전문가로 인정
해양경찰청은 자체평가위원회 신임 위원장으로 배근호 동의대 금융경영학과 교수(사진)를 위촉했다고 24일 밝혔다.
“실질적인 조언자로서 노력할 것”
해경청은 이날 인천 연수구 송도 청사에서 상반기 자체평가위원회 회의와 배 교수의 위촉식을 진행했다. 정부업무평가 기본법에 따라 기관별로 운영되는 자체평가위원회는 주요 정책과 행정 성과를 객관적으로 평가하는 민관 협력기구다. 관련 학계와 연구기관, 법조계 등 각 분야의 외부 전문가와 내부 위원들로 구성된다.
신임 위원장으로 위촉된 배 교수는 공공기관 경영평가 분야의 전문가로 평가받고 있다. 기획재정부(옛 재정경제부) 주관 공공기관 경영평가단장 등을 지내며 성과평가와 조직관리 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 쌓아 왔다. 배 교수는 “위원회가 해양경찰 정책의 성과를 높이는 실질적인 조언자 역할을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
이날 회의에서는 불법 외국어선 단속 및 처벌 강화, 미래형 해양경비체계(MDA) 구축 등 해경 주요 정책에 대한 위원들의 제언도 이어졌다.
장인식 해경청장 직무대행은 “해양경찰은 국민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼아 성과 중심의 책임행정을 강화하겠다”며 “위원회의 조언을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
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