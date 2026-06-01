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사회
6·25 참전용사께 경례하는 어린이
동아일보
입력
2026-06-24 04:30
2026년 6월 24일 04시 30분
홍진환 기자
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23일 오후 서울 종로구 광화문광장 내 ‘감사의 정원’에서 첫 공식 행사로 6·25전쟁 기념식이 열렸다. 기념식에 참석한 어린이가 참전 용사 할아버지에게 경례하고 있다.
#6·25전쟁
#기념식
#광화문광장
#감사의 정원
#참전 용사
#공식 행사
#경례
홍진환 기자 jean@donga.com
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