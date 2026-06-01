‘제2의 프로포폴’ 관리도 허술, 의료기관 15곳 적발

‘에토미데이트’ 취급 77곳 점검
의료용 마약류 오남용에 대한 사회적 우려가 커지면서 서울시가 최근 향정신성의약품으로 지정된 에토미데이트를 취급하는 의료기관을 대상으로 특별점검을 실시해 위반 의료기관 15곳을 적발했다.
서울시, 위반 기관에 경고-과태료
서울시는 자치구와 합동으로 에토미데이트 취급 의료기관 77곳의 마약류 취급·관리 실태를 점검한 결과 15개 기관에서 총 18건의 마약류관리법 위반 사항을 확인했다고 23일 밝혔다. 에토미데이트는 전신마취 유도에 사용되는 의약품이다. ‘제2의 프로포폴’로 불리며 프로포폴 대체 목적의 불법 사용과 오남용 우려가 제기돼 올해 2월부터 향정신성의약품으로 지정돼 관리되고 있다.
이번 점검은 서울시와 자치구 공무원 50여 명이 2인 1조 점검반을 구성해 지난달 20일부터 한 달간 진행했다. 점검 대상은 에토미데이트 공급 이력이 있거나 마약류통합관리시스템(NIMS)에 재고가 등록된 의료기관이다. 점검반은 마약류 저장 기준 준수 여부, 실재고와 전산상 재고 일치 여부, 사용기한이 지난 의약품 보관 여부, 취급 내역 보고 적정성 등을 집중적으로 확인했다.
점검 결과 위반 유형은 마약류 취급 보고 위반이 13건으로 가장 많았다. 저장시설 점검부 작성 위반은 4건, 재고량 불일치는 1건이었다. 서울시는 위반 정도에 따라 경고 11곳, 취급업무 정지 5곳, 과태료 부과 1곳, 고발 2곳 등의 행정조치를 할 예정이다.
서울시는 올해 하반기에는 오남용 우려가 큰 프로포폴 취급 의료기관을 대상으로 집중 점검을 실시해 불법 유출과 부적정 사용을 예방할 계획이다. 시는 2023년 전국 최초로 ‘마약대응팀’을 신설해 운영하고 있다.
또 세계 마약퇴치의 날(26일)을 맞아 26일부터 28일까지 서울광장에서 홍보관을 운영하는 등 마약류 오남용 예방 캠페인도 진행할 예정이다. 조영창 서울시 시민건강국장은 “의료용 마약류는 관리가 소홀할 경우 불법 유출과 오남용이라는 심각한 문제로 이어질 수 있어 의료기관의 책임 있는 관리가 무엇보다 중요하다”고 말했다.
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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