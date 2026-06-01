청계광장서 체험하는 태국 마사지

  • 동아일보

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21일 서울 종로구 청계광장에서 열린 ‘싸왓디 서울 타이 페스티벌 2026’에서 참가자가 태국 전통 마사지인 ‘누앗타이’를 체험하고 있다. 올해로 11회를 맞은 이번 행사는 ‘비행기를 타지 않고 떠나는 태국 여행’을 콘셉트로 20일부터 이틀 동안 진행됐다.

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양회성 기자 yohan@donga.com
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