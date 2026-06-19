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사회
김구 선생 탄생 150주년… 백범일지 친필 원본 공개
동아일보
입력
2026-06-19 04:30
2026년 6월 19일 04시 30분
전영한 기자
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18일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 특별전 ‘김구의 꿈, 세계가 읽다’를 찾은 관람객이 백범일지 친필 원본을 살펴보고 있다. 백범 김구 선생 탄생 150주년과 유네스코 기념해를 맞아 마련된 이번 전시는 30일까지 열린다.
#백범김구기념관
#김구의꿈
#친필원본
#백범일지
#유네스코기념해
#탄생150주년
#전시기간
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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