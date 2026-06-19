김구 선생 탄생 150주년… 백범일지 친필 원본 공개

  • 동아일보

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18일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 특별전 ‘김구의 꿈, 세계가 읽다’를 찾은 관람객이 백범일지 친필 원본을 살펴보고 있다. 백범 김구 선생 탄생 150주년과 유네스코 기념해를 맞아 마련된 이번 전시는 30일까지 열린다.

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전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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