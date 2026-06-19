광주 군 공항, 무안 이전 본궤도 돌입

광주 군 공항의 전남 무안 이전 사업이 연내 이전 부지 선정을 목표로 본격적인 절차에 들어갔다.
전남도는 국방부에서 열린 광주 군 공항 이전 부지 선정위원회 1차 회의에서 이전 후보지 선정 절차와 기준 등이 의결됨에 따라 이달 중 이전 후보지 선정에 나설 계획이라고 18일 밝혔다.
광주 군 공항 이전 사업은 올 4월 무안군 망운면 일대가 예비 이전 후보지로 선정되면서 본격적인 후속 절차에 들어갔다. 앞으로 이전 후보지 선정에 이어 주민 의견 수렴과 이전 주변 지역 지원 계획 수립이 진행된다. 이후 무안군이 유치 신청 여부를 결정하고 주민 투표를 통해 지역민의 찬반 의사를 확인하는 절차를 거치게 된다. 최종 이전 부지 선정은 이 같은 법정 절차가 마무리된 뒤 이뤄진다.
전남도는 이번 의결을 토대로 이달 중 이전 후보지를 선정하고 이후 주민 의견을 반영한 이전 주변 지역 지원 계획을 마련할 예정이다. 지원 계획에는 소득 증대 사업과 소음 피해 저감 대책 등 주민 체감형 사업이 포함될 전망이다. 최종 이전 부지 선정은 연내 마무리하는 것을 목표로 하고 있다.
전남도는 무안국가산업단지 조성과 인공지능(AI) 첨단 농산업 콤플렉스 구축 등 정부 지원사업도 구체화해 주민 수용성을 높인다는 계획이다.
김영록 전남지사는 “무안국가산업단지 예비타당성조사 면제가 조속히 이뤄져야 주민 수용성을 확보할 수 있다”며 “산단 조성과 첨단 기업 유치가 차질 없이 추진될 수 있도록 국방부가 적극 나서달라”고 강조했다.
김산 무안군수는 “주민이 군 공항 이전에 따른 지역 발전 효과를 체감할 수 있도록 국방부가 약속한 1조 원 규모 지원 사업의 세부 실행 계획을 조속히 마련해야 한다”며 “주민 생활과 직결되는 지원 사업을 구체화해 지역민의 신뢰를 높여달라”고 요청했다.
댓글 0