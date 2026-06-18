내일 단오… “창포물에 더위 씻어요”

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단오를 이틀 앞둔 17일 서울 종로구 국립민속박물관 오촉댁 앞마당에서 열린 ‘수리 술의 수릿날, 단오’ 행사에서 외국인과 어린이가 창포물에 머리 감기 체험을 하고 있다.

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송은석 기자 silverstone@donga.com
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