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사회
내일 단오… “창포물에 더위 씻어요”
동아일보
입력
2026-06-18 04:30
2026년 6월 18일 04시 30분
송은석 기자
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단오를 이틀 앞둔 17일 서울 종로구 국립민속박물관 오촉댁 앞마당에서 열린 ‘수리 술의 수릿날, 단오’ 행사에서 외국인과 어린이가 창포물에 머리 감기 체험을 하고 있다.
#단오
#서울
#국립민속박물관
#수릿날
#창포물
#머리 감기
#외국인
송은석 기자 silverstone@donga.com
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