민선 9기 출범 기념 내달 1일 ‘청양 행복 콘서트’

문예회관서 가요-트로트 무대
충남 청양군은 새롭게 출범하는 민선 9기의 힘찬 출발을 군민과 함께 축하하고 소통과 화합의 장을 마련하기 위해 대형 콘서트를 개최한다고 17일 밝혔다.
군은 다음 달 1일 오후 7시 30분 청양문예회관 대공연장에서 ‘청양군민 행복 콘서트’를 개최할 예정이다. 이번 공연은 새로운 도약을 준비하는 민선 9기의 출범을 기념해 젊은 층부터 장년층까지 전 세대가 함께 공감하고 즐길 수 있도록 대중성과 예술성을 갖춘 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.
출연진은 대중가요부터 트로트까지 장르를 넘나드는 무대를 선보이며 7월의 여름밤 청양군민들에게 즐거움과 힐링의 시간을 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.
특히 청양문예회관은 올해 개관 20주년을 맞는 만큼 이번 행복 콘서트를 시작으로 음악회와 연극, 뮤지컬 등 시즌별로 주민들의 눈높이에 맞춘 수준 높은 기획공연을 지속적으로 선보일 계획이다.
군 관계자는 “이번 행복 콘서트가 일상에 지친 주민들을 위로하고 이웃 간 정을 나누며 화합하는 소중한 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 군민 중심의 문화복지를 실현하고 풍요로운 문화 향유 기회를 확대하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
이번 공연은 초등학생 이상부터 관람할 수 있으며 관람료는 전석 1만 원이다. 공연 예매는 19일부터 진행되며 청양문예회관 현장 사무실이나 공식 홈페이지를 통해 할 수 있다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
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