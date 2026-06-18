[중부판/캠퍼스 소식]서원대 外

O… 서원대(총장 손석민)가 외국인 유학생들의 건강 관리를 위해 병원 검사 결과와 처방전을 유학생의 모국어로 확인할 수 있는 스마트 건강관리 앱 ‘리터러시M’을 도입했다. 한국어를 포함해 영어·우즈베크어·베트남어 등 14개 언어를 지원하며, 웹 버전에서는 22개 언어로 서비스를 제공한다. 본국의 진료 이력을 데이터로 전환 활용할 수 있어 언어 장벽으로 인한 건강관리 단절을 예방할 수 있다.
O… 가톨릭관동대(총장 김용승)는 AI소프트웨어융합학부 1학년 학생 15명이 ‘코딩필수역량인증(PCCE)’ 자격증 시험에 합격했다고 17일 밝혔다. 이는 1학년 전체 학생 30명 가운데 절반에 해당하는 것으로 학과가 신설된 지 불과 몇 개월 만에 이뤄낸 놀라운 성과로 평가받고 있다. 대학 측은 “이들이 입학과 동시에 체계적인 커리큘럼을 바탕으로 역량을 갈고 닦아 이 같은 결실을 맺었다”고 밝혔다.
O… 한남대(총장 이승철)가 미국 자매·협력 대학과 국제교류 및 동문 네트워크 강화에 나섰다. 이승철 총장은 8∼14일 미국에서 린치버그대, 노던신학교 등과 업무협약을 맺고 북미주총동문회 정기총회에 참석한다. 이를 통해 학생 교수 교류와 국제프로그램 운영, 신학·기독교 교육, 예배와 목회 등을 추진할 예정이다.
O… 호서대(총장 강일구) 디지털프로덕트디자인학과 백정훈 교수 연구팀이 ‘레드닷 디자인 어워드’에서 2개 작품을 수상했다. 수상작은 건강검진센터 이용 과정에서 발생하는 길 찾기 어려움과 대기 지연, 정보 부족 등을 위한 미래형 서비스·공간 디자인이다. 자율주행 이동 시스템과 연계한 미래형 건강검진센터 공간 디자인을 제안해 혁신적인 의료 환경을 구현했다는 평가를 받았다.
댓글 0