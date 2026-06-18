“더위 식히세요”… 이동 노동자에 생수 전달

  • 동아일보

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17일 서울 중구 장통교에서 열린 ‘2026 이동노동자 생수나눔 캠페인’에서 한 배달 라이더가 행사 참가자로부터 생수와 냉감용품을 받고 있다. 고용노동부가 주최한 이날 행사는 배달 라이더와 택배기사 등 이동노동자들의 온열질환을 예방하기 위해 마련됐다.

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변영욱 기자 cut@donga.com
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