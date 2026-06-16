SNT다이내믹스, 군사기술학회서 논문 22편 발표

박격포 등 최적화 방안 연구
SNT다이내믹스는 10∼12일 제주 국제컨벤션센터에서 열린 ‘2026 한국군사과학기술학회 종합학술대회’에서 총 22편의 연구개발(R&D) 논문을 발표했다고 15일 밝혔다.
발표 논문에는 ‘HILS 시스템(변속제어장치(TCU) 시뮬레이터)을 이용한 궤도차량용 변속제어기 소프트웨어(SW) 검증’과 ‘차량 탑재형 120mm 박격포체계 사격 충격력 저감을 위한 아웃트리거 완충기 개선 방안’ 등이 포함됐다.
SNT다이내믹스는 ‘K방산 초격차 핵심기술 R&D 역량 고도화 전략’을 수립하고 그동안 연구개발 활동에 주력해왔다. 또 올해 하이브리드 무장을 활용한 자율 대드론 방어시스템 등 핵심기술 10건가량에 대한 신규 특허 출원도 마쳤다.
SNT다이내믹스 기술연구소는 “연구개발 논문 발표와 특허 출원을 지속적으로 확대해 엔지니어링 경쟁력을 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
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