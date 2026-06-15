지적장애 20대 미혼女 출산…70대 기업임원 ‘성폭행 의혹’ 수사

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 15일 17시 53분

글자크기 설정

뉴시스
미혼의 20대 지적장애인이 출산한 것과 관련해 경찰이 성폭행 피해 정황을 포착하고 수사에 착수했다.

15일 인천경찰청에 따르면 올해 4월 20대인 미혼 자녀가 임신했다며 성폭행 피해가 의심된다는 부모의 신고가 112에 접수됐다.

여성의 부모는 출산을 앞둔 시점에서 딸의 임신 사실을 확인하고, 딸로부터 성폭행 피해 상황을 전해 들은 뒤 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰은 여성이 과거 근무했던 인천의 한 중소기업 70대 임원에게 성폭행 당한 정황이 있는 것으로 보고 수사를 벌이고 있다.

경찰은 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.

#미혼#20대#지적장애인#출산#수사#신고#인천경찰청#성폭행
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스