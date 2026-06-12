쿠팡 개인정보 유출 ‘집단 분쟁조정’ 26일까지 추가 접수

쿠팡이 대규모 개인정보 유출로 정부로부터 과징금 6246억8100만 원을 부과받은 가운데, 잠정 중단됐던 피해자들의 집단 분쟁조정 절차가 12일 재개됐다. 조정 결과는 9월 안에 나올 예정이다.
이날 개인정보보호위원회 산하 개인정보 분쟁조정위원회는 쿠팡을 상대로 제기된 집단 분쟁조정 신청 2건을 하나로 합쳐 조정 절차를 재개한다고 밝혔다. 집단 분쟁조정은 다수의 피해자가 같은 원인으로 피해를 봤을 때 정부 기관을 통해 피해 구제를 요청하는 제도다.
지난해 11월 쿠팡의 개인정보 유출이 알려진 뒤 12월 피해자 50명과 1626명이 각각 집단 조정을 신청했다. 분쟁조정위는 올 2월 개인정보위의 쿠팡 조사 결과를 기다리며 조정 절차를 중단했다가, 이번에 제재 결과가 나오자 두 사건을 병합해 절차를 재개했다.
추가 피해자 신청도 이달 26일까지 받는다. 신청 대상은 지난해 11월 29일 이후 쿠팡으로부터 개인정보 유출 사실을 통지받은 이용자다. 단, 쿠팡과 이미 피해 보상 등을 합의했거나 같은 사안으로 소비자분쟁조정위원회 등 다른 법령에 따른 분쟁 조정 절차 또는 민사소송을 진행 중이라면 참여할 수 없다. 분쟁조정위는 접수 마감 후 업무일 기준 60일 안에 조정안을 마련할 계획이다.
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