호르무즈 탈출한 韓유조선, 3주만에 울산항 도착해 원유 하역

중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협을 한국 선박 중 처음으로 통과한 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) ‘유니버설 위너’호가 10일 울산에 도착했다. 한국과 이란 간 협의에 따라 해협을 빠져나온 지 약 3주 만이다.
해운업계에 따르면 유니버설 위너호는 이날 오후 2시 30분경 울산항에 입항했다. 이어 육상에서 2∼3㎞ 떨어진 SK에너지 소유 해상원유하역시설(부이·Buoy)에 오후 3시 50분경 접안을 완료했다. 이틀가량 원유 하역 작업이 진행될 예정이다.
선박에 탑승한 선원은 한국인 9명, 외국인 12명 등 총 21명으로 모두 건강에 이상이 없는 것으로 알려졌다.
유니버설 위너호는 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 공격을 개시한 지난 2월 28일 호르무즈 해협에 진입해 3월 4일 쿠웨이트 국영석유공사(KPC) 원유 200만 배럴을 선적했다.
이후 호르무즈 해협에 고립된 한국 선박 26척 가운데 처음으로 지난달 20일 해협을 빠져나왔다.
해당 선박은 이란이 안내 명목으로 요구하는 통행료 등 일체의 비용을 지불하지 않은 것으로 전해졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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