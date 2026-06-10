쇼츠서 ‘역노화 비법’ 알려주던 의사, 알고보니 AI였다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 10일 11시 38분

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허위광고로 비타민 등 81억대 판매한 업체 적발

ⓒ뉴시스
인공지능(AI)이 만들어낸 가짜 의사를 앞세워 식품을 과대 광고해 81억원 상당을 판매한 업체가 당국에 적발됐다.

10일 식품의약품안전처는 소셜네트워크서비스(SNS)에 AI로 생성한 가짜 의사를 등장시켜 일반식품을 신체나이 감소 및 노화 방지 효과가 있는 것처럼 불법 광고·판매한 유통업체를 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송