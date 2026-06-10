푸바오 여동생 또 태어났다…국내 세번째 판다 자연번식

에버랜드는 이달 3일 국내 유일의 자이언트 판다 커플인 엄마 아이바오(12)와 아빠 러바오(13) 사이에서 판다 암컷 한 마리가 태어났다고 10일 밝혔다. 자이언트 판다는 야생에 약 1900여 마리만 남은 것으로 추정되며, 세계자연보전연맹(IUCN)이 지정한 멸종 취약종(VU)으로 보호받고 있다.
이번 출산은 2020년 국내 최초로 자연 번식에 성공한 푸바오, 2023년 태어난 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이어 한국에서 세 번째로 성공한 자이언트 판다 자연 번식 사례다. 이로써 아이바오와 러바오 사이에서 총 4마리의 새끼 자이언트 판다가 태어나게 됐다. 에버랜드 측은 “올해는 에버랜드 판다월드가 문을 열고 한중 판다 보전 공동 연구를 시작한 지 10주년을 맞이한 해”라며 “이에 이번 아기 판다의 탄생이 더욱 뜻깊다”고 전했다.
판다는 임신할 수 있는 기간이 1년 중 봄철 1∼3일밖에 안 돼 자연 임신이 어려운 동물로 알려져 있다. 짝짓기에 성공하면 약 4개월의 임신 기간을 가진 후 출산한다. 에버랜드 동물원은 푸바오, 루이바오, 후이바오의 출산 과정에서 축적한 데이터를 바탕으로 올해 판다 부부의 행동과 호르몬 변화를 면밀히 분석해 자연 교배를 성공시켰다.
에버랜드에 따르면 아이바오는 출산 당일인 3일 진통을 시작한 지 약 2시간 만인 오전 10시 53분경 몸무게 171g의 아기 판다를 낳았다. 앞서 태어난 푸바오(197g), 루이바오(180g), 후이바오(140g)에 비해 몸무게가 양호한 편이다. 에버랜드 측은 “엄마 아이바오가 과거의 경험을 살려 능숙하고 포근하게 아기를 케어하고 있다”며 “판다월드 주키퍼(사육사)들과 수의사, 그리고 중국 판다보호연구센터에서 파견된 전문 사육사가 아이바오의 산후 회복을 돕고 육아 보조에 만전을 기하고 있다”고 전했다.
에버랜드는 이번에 태어난 아기 판다가 스스로 걷고 면역력을 갖춰 외부 환경에 적응하는 과정을 관찰한 뒤 일반 공개 시기를 검토할 예정이다. 푸바오와 루이바오, 후이바오는 생후 5~6개월 경 판다월드 방사장에서 일반 관람객들과 처음 만났다.
일반 공개 전까지는 유튜브 채널인 ‘에버랜드’, ‘말하는 동물원 뿌빠TV’, 네이버 카페 ‘주토피아’ 등 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널을 통해 아기 판다의 성장 일기와 판다 가족의 일상 등을 소개할 예정이다. 에버랜드 정동희 동물원장은 “10년간 이어온 한중 판다보전 협력 연구에 있어 또 하나의 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 멸종위기 동물 종보전과 연구 확대를 위해 동물원의 역할과 전문성을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
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