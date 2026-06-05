바코드는 찍는 척만…무인매장 18차례 턴 상습 절도범 검거(영상)

서울의 한 무인매장에서 바코드를 찍는 시늉만 한 채 물건을 훔쳐 온 상습 절도범이 경찰에 붙잡혔다.
4일 경찰청 유튜브에 따르면 서울 구로경찰서는 무인점포에서 18차례 물건을 훔친 피의자를 검거해 수사 중이라고 밝혔다.
경찰이 공개한 CCTV 영상을 보면 피의자는 지난 4월 서울 구로구의 한 무인매장을 찾아 물건을 가득 고른 뒤 계산대로 이동했다. 그는 키오스크에서 바코드를 스캔하는 것처럼 행동했지만 실제 결제는 하지 않은 채 물건을 들고 매장을 빠져나갔다.
이 같은 수법은 한 차례로 끝나지 않았다. 피의자는 한 달 사이 이틀에 한 번꼴로 매장을 찾아 모두 18차례에 걸쳐 물건을 훔쳤다.
반복되는 도난 피해 신고를 접수한 경찰은 매장 내 CCTV 영상을 분석해 용의자의 이동 경로를 추적했고, 주거지를 특정했다.
피의자가 범행 때마다 신고 있던 파란색 슬리퍼가 결정적인 단서가 됐다. 경찰은 피의자가 범행 때마다 매번 같은 슬리퍼를 신고 있었다는 점을 발견하고, 동선 추적 중 동일한 슬리퍼를 신은 피의자를 포착해 도난 신고 하루 만에 검거했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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